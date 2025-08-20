Predaj smartfónov zahraničných značiek v Číne klesol v júni medziročne o 31,3 percenta. Výrobcovia predali 1,92 milióna kusov, vrátane iPhonov od Apple.
Pokles sa zrýchlil v porovnaní s májom, keď predaj zahraničných značiek klesol o 9,7 percenta. Celkovo sa na čínskom trhu v júni predalo 22,60 milióna smartfónov. To predstavuje medziročný pokles o 9,3 percenta, pričom v máji bol prepad takmer 22 percent.
