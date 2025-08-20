Objekt, ktorý v noci z utorka na stredu spadol a vybuchol neďaleko obce Osiny v Lublinskom vojvodstve, asi sto kilometrov od bieloruských hraníc, bol vojenský dron bez útočnej hlavice, potvrdil prokurátor Grzegorz Trusiewicz.
Denník Rzeczpospolita uviedol, že išlo o iránsky dron typu Šáhid, ktorý používa Rusko pri útokoch na Ukrajinu.
Stroj obsahoval iba malé množstvo výbušniny a jeho úlohou bolo odvrátiť pozornosť protivzdušnej obrany od útočných bezpilotných strojov.
Výbuchu nikoho nezranil, na troch domoch ale rozbil okná.