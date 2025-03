Vysoké clá uvalené na na dovoz tovarov a materiálov z Kanady do USA, a Trumpove opakované komentáre o Kanade ako „51. štáte“ USA spustili vlnu patriotizmu, ktorá zvýšila dopyt po kanadských výrobkoch. Tento trend však priniesol aj problém – nárast sťažností na nesprávne označovanie a potenciálne podvody. Kanadská agentúra pre kontrolu potravín (CFIA) zaznamenala v februári výrazný nárast sťažností týkajúcich sa označení pôvodu výrobkov na potravinových obaloch, vrátane označení „Made in Canada“.

Toto označenie znamená, že spracovanie, pracovná sila a najmenej 98 percent surovín pochádzajú z Kanady. Ak suroviny nie sú výlučne kanadské, musí byť na obale uvedené doplňujúce informácie. Podľa údajov CFIA zdieľaných s Business Insiderom, počet sťažností v februári vzrástol o 1050 percent v porovnaní s januárom. CFIA uviedla, že tieto sťažnosti sú momentálne v procese preskúmania.

Justin TRUDEAU 🇨🇦 just told Canadians to cancel their USA vacations, stop buying USA products, AND to continue BOO-ING the United States National Anthem 🇺🇸 WOW 🤯 this is not good 😒 pic.twitter.com/bbfFGtl5cp