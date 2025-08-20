Viac ako tretina Slovákov vo veku 45 až 55 rokov a polovica ľudí od 55 do 65 rokov si na dôchodok neodkladá ani cent. Začať so šetrením ale nikdy nie je neskoro, pričom aj ľudia po päťdesiatke ešte môžu dobehnúť zameškané.
„Aj v tomto veku sa dá začať prakticky od nuly a je možné nasporiť si sumu, ktorá na dôchodku pomôže udržať si životný štandard. Stačí správne nastaviť stratégiu, vybrať vhodné nástroje a vyhnúť sa chybám,“ uviedol odborník Martin Daráš s tým, že treba začať tvorbou rezervy a zároveň investovať už od prvého dňa sporenia na dôchodok.
Rezerva môže pomôcť ľuďom najmä pri nečakaných situáciách a ideálne by mala byť vo výške štyroch až šiestich mesačných výdavkov. Investovanie potom posúva peniaze vpred a chráni ich pred infláciou.
Medzi možnosti patrí napríklad tretí pilier s príspevkom od zamestnávateľa, realitné fondy či ETF fondy. Vo všeobecnosti platí, že ak majú ľudia druhý pilier, mali by si odkladať 25 percent z príjmu a bez neho až 50 percent. Minimom je ale aspoň sedem percent.
Mnohí ľudia po päťdesiatke stavia skôr na konzervatívne riešenia, pretože sa obávajú kolísania hodnoty investícií. Prílišná opatrnosť ale znehodnocuje úspory infláciou, pričom spoliehať sa iba na štátne piliere nestačí. „Rozumne nastavené portfólio by malo obsahovať aj dynamickejšiu časť, napríklad akciové ETF fondy, a zároveň bezpečnejšie zložky, ako sú realitné či dlhopisové fondy,“ odporúča odborník.