V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, ako riešiť vysoké splátky hypoték. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 17. augusta 2023 a pondelkom 21. augusta 2023 celkovo 57 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Predĺžením splatnosti a znížením istiny

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Akékoľvek dotovanie úrokov z verejných zdrojov je cesta do pekla. Renomovaní ekonómovia dlhodobo upozorňovali, že treba počítať so zmenou trendu, napriek tomu to mnohí ignorovali. Teraz prichádza účet.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Žiadateľ o hypotéku nemá teraz mnoho nástrojov, ako znížiť splátku hypotéky, okrem snahy využiť konkurenčné ponuky jednotlivých bánk a voľbou dĺžky úveru. Banky môžu v ponukách kalkulovať s dlhším časovým horizontom a zohľadniť v ňom optimistickejší výhľad vývoja úrokových sadzieb a inflácie. Je zrejmé, že banky pod vplyvom úrokovej sadzby centrálnej banky, vlastných rezerv a inflácie profitujú teraz „viac“ ako je „zvyčajné“, takže aj windfall tax môže byť nástrojom, ako situáciu regulovať, ale, bohužiaľ, bez vplyvu na žiadateľa o hypotéku, lebo tým to nepomôže získať lepšiu sadzbu.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Ak ma dlžník problém so splícanim hypotéky, má možnosť znížiť si splátku predlžením doby splatnosti, pripadne znížiť si dlžnú sumu mimoriadnou splátkou použitím finančnej rezervy, ktorú by mal mať každý rozumný občan. Rozhodne by prípady, kedy dlžník išiel pri hypotéke na hranu svojich možnosti a nemá ani vytvorenú žiadnu rezervu, nemal sanovať daňový poplatník. To by bolo na úrovni morálneho hazardu kedy zodpovedný občan dopláca na toho menej zodpovedného.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

Dôležité je komunikovať so svojou bankou. Vaša banka môže byť ochotná spolupracovať na úprave splátok alebo predĺžení hypotéky.

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, Premium Poisťovňa

Dochádza k rozumnému ekonómami očakávanému efektu, keď sa zreálňujú úrokové sadzby hypoték. Len ekonomický blázon mohol veriť tomu, že banky dlhodobo udržia sadzby hypoték pod 1 percentom. Skúsenosti z rozvinutejších ekonomík sú jasné a k tomu je tu bežný cyklický vývoj ekonomík (vždy vznikajú iné a rôzne dôvody - teraz možno následky covidu, vojenská agresia Ruska voči Ukrajine atď - pre ekonomický pokles a zhoršenie iných parametrov makroekonomiky zase - inflácia, pokles HDP, resp. zníženie rastu HDP, zvýšenie nezamestnanosti, zvyšovanie schodkov rozpočtov, tým aj navyšovanie verejného dlhu atď….), paradoxne sa vždy tvárime prekvapene, keď k tomu dôjde. Problémom, ktorý nízke úroky hypoték priniesli, sú - nafúknutie realitnej bubliny/vysoké ceny nehnuteľností, ľudia si bez reálnej potreby kupovali nehnuteľnosti, ktoré, či už kvalitou, alebo aj počtom nehnuteľností nezodpovedajú ich reálnemu sociálnemu statusu a pod. Z môjho liberálneho pohľadu preto vnímam tento vývoj s relatívnym pokojom a považujem to za evolučný proces, ktorým dôjde k vyčisteniu a zreálneniu mikroekonomiky a realitného trhu, vrátane zreálnenia očakávaní ľudí vs. ich reálne ekonomické možnosti. Zásahy štátu do tohto by som považoval za lúpež voči ľuďom, ktorí si takéto pôvodne lacné hypotéky nebrali….rovnako tak siahanie na zisk súkromnej firmy/banky považujem za absolútne červenú čiaru a ďalší potenciálny precedens, ktorý sa o rok-dva-tri potom zopakuje v inom sektore ekonomiky. Štát má hospodáriť s tým, čo má, a účelové jednorazové siahanie na súkromný majetok je absolútna červená čiara, cez ktorú sa nesmie štát dostať.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Riešenie by malo byť zodpovedné, udržateľné a s využitím štandardných nástrojov. Aby sa aj vlk najedol, a ovca tiež ostala celá.

Marián Búlik, finančný analytik, OVB Allfinanz Slovensko

Nárast splátok pri refixácii nemajú riešiť politici, ale len banky a ich klienti. A presne takto to dlhodobo a dobre funguje, čo potvrdzujú aj dáta. Aktuálne máme najnižší podiel zlyhaných úverov za posledných 20 rokov. Z vlastnej praxe viem, že možností na riešenie dočasného problému je niekoľko a banky ich ochotne využívajú, keďže nechcú predávať nehnuteľnosti, ale poskytovať úvery. Politici pomôžu najviac ľuďom tým, že nechajú hypotéky na NBS a banky.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Predpokladám, že predĺženie splatnosti hypoték by mohlo byť vzájomne výhodné a relatívne najmenej bolestné riešenie pre všetky zúčastnené strany a zachovanie sociálneho zmieru. Klienti síce budú dlhšie splácať ale majú aj viac času na riešenie situácie.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Rastúce úrokové sadzby na hypotékach sú v týchto dňoch zásadnou témou pre občanov, odbornú verejnosť a, samozrejme, v predvolebnom období aj pre politikov. Z hľadiska obyvateľstva možno hovoriť o dvoch skupinách. Prvou sú tí, ktorí hľadajú nové bývanie, ale nezískajú dostatočne vysokú hypotéku vzhľadom na výšku splátky a svoj príjem. Druhou skupinou sú klienti, ktorým sa pri výročí fixácie prehodnocuje úroková sadzba. Možností je viacero, napr. refinancovanie úveru, včasné rokovanie s bankou o probléme splácať, predĺženie splatnosti úveru, prerušenie splácania... V každom prípade aktívny by v tomto vzťahu mal byť klient, nie banka alebo štát.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company

Problém s rastúcimi úrokmi sa dá riešiť diskusiou s bankami, predlžovaním splatnosti hypotéky alebo odkladom splátok istiny na určitú dobu. Akýkoľvek kompenzačný zásah zo strany štátu bude v budúcnosti ľudí viesť k nezodpovednému finančnému správaniu. Štát má pomáhať individuálne a iba v prípadoch, kde zlyhávajú všetky ostatné mechanizmy.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Citujeme zákerného populistu: „Banky ľuďom chladnokrvne rozposielajú listy, že budú platiť aj dvakrát viac, lebo oni chcú svoje miliardové zisky a spoliehajú sa, že im to opäť prejde, ako keď si u Matoviča vybavili zrušenie bankového odvodu. Stačilo chamtivosti, musí nastúpiť solidarita a zodpovednosť, aby slovenské rodiny neprišli o svoje domovy.“ Toto nie je pravda. Tu nik zodpovedný a slušný o domov neprichádza. Je postačujúce, aby v prípade, že klient nevie uhrádzať svoj záväzok, predĺžila sa doba splácania. Prečo by iní klienti bánk sa mali skladať na jeho úhradu záväzku?

Tibor Boťánek, riaditeľ, Simplea Financial Services

Pokiaľ niekto už teraz vie, že môže mať problém so splácaním hypotéky, odporúčam mu spojiť sa s bankou alebo s finančným konzultantom. Možnosťou je totižto zníženie splátok, ktoré síce predĺži splatnosť hypotéky, no dokáže ochrániť pred neočakávane vysokými výdavkami. Najdôležitejšia však je, ako vo všetkom, prevencia. Preto pomôcť by najlepšie mal vhodne nastavený finančný plán. Ten dokáže človeka ochrániť aj pri nepredvídaných udalostiach ako choroba či strata práce, v dôsledku ktorých by nebol schopný splácať hypotéku. Pokiaľ ide o refinancovanie, to v súčasnosti neodporúčam, ak to nie je nevyhnutné.

Peter Stadler, generálny riaditeľ, Wealth Effect Management

Optimálnym riešením je, keď sa klienti vedia na danú situáciu adaptovať, resp. s tým rátali, keď si hypotekárny úver brali. Toto, žiaľ, nebude prípad asi 20-30 percent klientov, preto je potrebné, aby sa obrátili na niekoho, kto im správne poradí. Zároveň je dôležité, aby si ľudia tvorili dlhodobo finančnú rezervu na horšie časy.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, Danfoss Power Solutions

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Znížením úrokov na úkor zisku bánk

Martin Choleva, CEO, Gardeon

Celý hypotekárny systém u nás je zle nastavený. Ľuďom chýba základné finančné vzdelanie. Nevyučuje sa to na školách a ľudia dostanú od bánk len základné informácie. Prídu väčšie splátky a je problém. Zmena musí nastať v celej spoločnosti.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Bonifikáciou sadzieb z verejných peňazí

0

Nie sú potrebné žiadne zásahy

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

V kritických prípadoch si klient vie s bankou dohodnúť individuálne riešenie, ktoré bude vhodné na danú situáciu. Nemyslím si, že sa to má/dá riešiť paušálne.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com

Na ministerstve to už spočítali. Netreba robiť nič. To ostatné sú len predvolebné tliachanice. Jasné, že to niekto nezvládne, ale bude to pár desiatok zlyhaných úverov. Zvyšok sveta buď na to má, alebo natiahne splatnosť, alebo skonsoliduje s kreditkami a spotrebákmi, alebo natiahne a skonsoliduje.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Zobrať si hypotéku znamená, že som príčetný a zaťažím sa len takou výškou na akú mám možnosti teraz aj v budúcnosti. Ak neviem počítať a chcem žiť nad svoje pomery, tak si za to musím niesť aj zodpovednosť. Riešiť túto otázku v segmente mladých rodín je možné iným spôsobom, ale nie tak, že zodpovední budú znášať náklady za hlupákov a chytrákov.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Fungujeme na otvorenom trhu. Vládne kapitalizmus. Prečo by mal štát riešiť drahšie hypotéky? Človek sa má zariadiť tak, aby si mohol pomôcť sám. Ak ide o výnimočné prípady samoživiteliek alebo samoživiteľov, prípadne iné, rozumiem pomoci, ale zdravým rodinám a ľuďom, ktorí sa vedia v dobrých časoch pripraviť na tie zlé (len to z lenivosti alebo iného dôvodu nerobia), nevidím dôvod pomáhať. Treba skôr učiť finančnú gramotnosť.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies

Ak je otázka, ako sa má štát postaviť k vysokým hypotékam, tak moja odpoveď znie momentálne nijak. Dalo sa očakávať zdražovanie hypoték. Sadzby boli dlhodobo minimálne a nedalo sa predpokladať, že to bude trvať večne. Štát by sa mal skôr viac sústrediť na osvetu v súvislosti so zadlžovaním obyvateľstva .

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Úroky boli neprimerané nízke, ich nárast by mal byť normálom.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Nevidím dôvod, aby sa všetci občania skladali na hypotéky iných občanov. Svoje hypotéky a s nimi spojené riziko mali dotknutí občania posúdiť, keď si ich brali. A treba aj brať do úvahy stanovisko NBS, že situácia nie je ani zďaleka taká dramatická, ako sa ju snažia vykresliť politici.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Je to dlh ako každý iný a je len vecou dlžníka a veriteľa ako budú uplatňovať s tým spojené svoje práva a plniť tomu zodpovedajúce povinnosti. Nič im nebráni nájsť vhodné a právne prípustné riešenie.

Martin Melišek, CFO, Softec

Celá diskusia je len predvolebná kampaň, ktorá vytvára záchrancov a získava voličov. Každý mal možnosť zvoliť si dostatočne dlhú viazanosť úrokovej sadzby a ak sa niekto rozhodol akceptovať riziko výmenou za nižšie splátky, bolo to každého slobodné rozhodnutie. A teraz, keďže je pred voľbami, by mal niekto iný platiť následky takéhoto rozhodnutia?

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Podľa vyjadrení NBS sa výrazné zvýšenie úrokov bude týkať len minimálneho počtu hypoték a s tými si vedia banky poradiť.

Miroslav Očenáš, CEO&founder, kvety.sk

Treba zaťať zuby a splácať. Všetci sme vedeli, že nízke sadzby tu nebudú navždy. Okrem toho, ak sa schladí trh, tak aj sadzby pôjdu opäť dole. Umelé a nesystémové zásahy neodporúčam.

Tomáš Kalivoda, riaditeľ sekcie komerčného poistenia, Union poisťovňa

Situáciu nepovažujem za takú kritickú, aby sa do regulácie sadzieb hypoték musel zapájať štát a robila sa z toho politická téma. Nakoniec, aj keď sú aktuálne úrokové sadzby hypoték vysoké v porovnaní s obdobím spred 2-3 rokov, od dlhodobého slovenského priemeru sú vyššie len mierne. Banka vo výške sadzby reflektuje jednak očakávanú infláciu, úverové riziko a dopyt klientov. Možnosť určiť výšku hypotekárnej sadzby by preto mala zostať bankám. Otázka je, prečo pri aktuálnej priemernej ziskovosti bánk nie je väčší záujem, aby na Slovensko vstupovali ďalšie bankové subjekty a zvyšovali tak konkurenčné prostredie. Nápady štátu začať aktívne vstupovať do riadenia výšky splátky hypoték by mali presne opačný a zneisťujúci efekt na existujúcich a aj potenciálnych investorov v bankovom sektore na Slovensku. A to k vyššej konkurencií určite nepovedie.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Absolútne nevidím dôvod, prečo by štát mal sanovať privátne pôžičky. Dlžníci a banky si poradia. V prípadoch, kedy si neporadia, pôjde zopár nehnuteľností k dražbám.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Treba to nechať na vzťah medzi bankou a klientom. Pre banky je dôležité, aby s nimi klient začal v prípade problémov so splátkami čo najskôr komunikovať a v tom prípade vždy hľadajú možnosť riešenia - nájdenia novej dohody s dlžníkom.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Som presvedčená, že drvivá väčšina ľudí, ktorých sa zvýšenie úrokov dotkne, si to dokáže vydiskutovať sama so svojou bankou. Aj Národná banka Slovenska tvrdí, že v priemere ide o zvýšenie splátok na úrovni do sto eur mesačne. Tu naozaj nie je dôvod na unáhlenú plošnú pomoc. Ľudia, ktorí majú hypotéky, nepatria k ohrozeným skupinám, lebo by ten úver vôbec nezískali. Zároveň bolo zrejmé, že nízke úroky, za aké svoju hypotéku získali, nezostanú na tejto úrovni navždy.

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal

Možností je viacero… požiadanie banky o predĺženie lehoty splatnosti úveru, o prehodnotenie stanovenej úrokovej sadzby, doby fixácie a tým aj mesačnej splátky, požiadanie o odklad splátok istiny, konsolidácia viacerých úverov do jedného… V prípade, ak má klient vytvorenú finančnú rezervu, riešením môže byť aj mimoriadna splátka hypotéky, ktorá v konečnom dôsledku aj pri nezmenenej dobe splatnosti hypotéky prinesie zníženie jej mesačnej splátky (od 1. 9. možnosť mimoriadných splátok pravidelne mesačne bez poplatku v kumulatívnej ročnej výške až do výšky 30 percent istiny hypotéky). Ako krajné riešenie prichádza do úvahy aj predaj nehnuteľnosti s následnou kúpou lacnejšieho variantu bývania, či už typom nehnuteľnosti, rozlohou nehnuteľnosti alebo lokalitou. Zároveň je potrebné, aby klienti hľadali možnosti aj na strane zvýšenia svojich príjmov, a to napríklad zmenou zamestnania alebo hľadaním si ďalšieho zamestnania.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Milan Drahoš, country manažér pre Česko a Slovensko, Pepco

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Marek Polic, garant projektov, KROS

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri

Treba hľadať riešenie, pri ktorom sa zachová zodpovednosť dlžníkov. Nie je dobré „učiť“ ľudí, že ich problémy vždy vyrieši všemocný štát. Tak ako nie je dobré, ak sa prenesú dlhy zlyhaných bánk na spoločnosť, tak nie je správne, aby sa akosi automaticky prenášali na spoločnosť dlhy dlžníkov bánk.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Napriek tomu, že sa to ťažko akceptuje, tak ako úrokové sadzby ECB postupne klesali, teraz razantne stúpli, a to má zásadný dopad na cenu splátok hypoték. Banky by vo vlastnom záujme mali hľadať možnosti ako pomôcť klientom splácať hypotéky. Ak napriek tomu štát vyhodnotí, že na trhu nie je zdravá konkurencia, môže pristúpiť k regulácii alebo adresnej pomoci.

Jiří Koudela, CEO, Columbus Energy Slovensko

Vysoké úrokové sadzby tu s nami nebudú navždy. V prípadoch, keď sa klientom blíži koniec fixácie, odporúčam, aby si fixáciu brali len na krátke obdobie - maximálne na 3 roky. S fixáciou na dlhšie obdobie by som počkal, kým budú úrokové sadzby priaznivejšie. Ak sa splátka hypotéky dostane nad prijateľnú mieru, dohodol by som sa s bankou na predĺžení doby splatnosti hypotéky, a tým aj na znížení splátky hypotéky. V každom prípade je potrebné rokovať s bankou včas, skôr ako klient stratí schopnosť splácať hypotekárny úver. Je tiež dobré zistiť možnosti v iných bankách, aby mal v ruke silné argumenty na vyjednávanie so svojou súčasnou bankou.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Ponechať voľnú ruku bankám. Som presvedčený, že sa s tým efektívne vysporiadajú.

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873

Z pohľadu sporiteľa by bolo určite vhodné čo najskôr zvážiť refinancovanie úveru a zafixovať si tým svoj aktuálny úrok. Toto by mohlo do značnej miery eliminovať očakávanú zvýšenú úroveň úrokových sadzieb. Ak na to niekto má, mal by zvážiť predčasné splatenie. V každom prípade je vhodné komunikovať s bankou. Z pohľadu štátu by sa mala poskytnúť finančná podpora iba pre relevantné skupiny obyvateľstva (vraj 1 percento), aby nemuseli čeliť akútnej strate domova.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Po dôkladnom preskúmaní hypotekárnej zmluvy a súvisiacich dokumentov je možné identifikovať právne možnosti a potenciálne nezrovnalosti. Na základe týchto krokov nasleduje nadviazanie kroku s veriteľom a to za účelom možnej reštrukturalizácie úveru. Vysoké splátky je možné riešiť zmenou úrokových sadzieb, predĺžením splácania úveru alebo dočasným pozastavením splátok. V prípade nižších trhových úrokových sadzieb je na zváženie refinancovanie inou inštitúciou s výhodnejšími podmienkami.

Anna Hudáková, business&HR consultant

Michal Rybárik, predseda, Telekomunikačná únia SR