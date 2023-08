V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, ako zmeniť systém schvaľovania eurofondov na Slovensku. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 3. augusta 2023 a pondelkom 7. augusta 2023 celkovo 47 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Sprísniť. Stále sa z peňazí veľa rozkráda

Viliam Matušek, marketingový riaditeľ, Baliarne obchodu

Eurofondy je potrebné zrušiť. Je to základný nástroj vývoju korupcie v postkomunistických krajinách.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Ponechať. Nastavený systém stačí len dodržiavať

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Stačí zlepšiť kontrolu a zjemniť byrokraciu. Treba zapracovať na kontrole a bude to dobré. Netreba nič sprísňovať, to len spomalí vývoj a dobré veci okolo nás.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Stačí vystrihnúť zo systému príživníkov a profesionalizovať podporný systém pre verejné inštitúcie (štátne, samosprávne a pod). Pre súkromných žiadateľov by malo byť pochopiteľné, že poskytnuté zdroje podliehajú kontrole, ktorou by mal prejsť každý projekt. Myslím, že finančne by sa to štátu ešte stále oplatilo.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Liberalizovať. Vyžaduje si zjednodušiť pravidlá

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin

Časť objemu prostriedkov, ktoré SR bude vracať EU, má na svedomí nezáujem z dôvodu ultra prebyrokratizácie procesu. Každý, kto čerpal, pozná a neverí, kam systém dospel (Nemocnica Martin). Ak máme krajinu posunúť vpred, tak toto sú jedinečné zdroje a je absolútnou prioritou ich do 1 eura využiť. Krok k dôvere ľuďom je nutný, a tak ich nechať obnoviť a budovať našu krajinu aj touto formou.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Ani odborníci v EU nečakali, aká prísna bude naša legislatíva. Najkrajšiu vetu, ktorú som si prečítal v tejto súvislosti je: „Síce ste neporušili zákon, ale mohli ste.“ Toto už hovorí za všetko. Chceme byť pápežskejší než je pápež a každá z neba vláda vymyslí nové korekcie. Navrhujem zjednodušiť verejné obstarávanie a zrýchliť procesy. Ak niekto poruší zákon, potom je tu predsa polícia a kontrolné orgány. Nedá sa systém nastaviť tak, že bude dokonalý, lebo tým znižujeme možnosť čerpania a ľudia prichádzajú o vymoženosti, ktoré ponúka EU. Sami si sprísňujeme pravidlá. Okolité štáty sa tešia, lebo to, čo nevyčerpáme, zoberú pre seba.

Jiří Koudela, riaditeľ predaja, Slovakia Energy

Z európskych fondov by sa mali financovať predovšetkým len projekty, ktoré majú zmysel a zlepšujú životné podmienky obyvateľov Slovenska. Pravidlá by potom mali byť také, aby nevytvárali prekážky pre oprávnených žiadateľov a nevyžadovali zložitú administratívu a byrokraciu. Zároveň by však mala existovať prísna kontrola dodržiavania týchto pravidiel, aby nedochádzalo k zneužívaniu fondov EÚ. Osobitná pozornosť by sa mala venovať stretu záujmov.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Menej trvať na formálnych aspektoch a viac na reálnom výsledku, respektíve dosiahnutí cieľa za použité peniaze.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Zjednodušiť všetky procesy, celú administratívu, minimalizovať byrokraciu. Zrušiť všetky zbytočné kontroly. Stanoviť prísne termíny pre kontrolné mechanizmy, napr. maximálne trvanie 2 týždne. Následne nech sa považuje proces za skontrolovaný. Žiadny schvaľovací proces nemôže trvať viac ako jeden, tri alebo viac mesiacov v akomkoľvek stupni projektu. V súčasnosti niektoré etapy prechádzajú viacerými kontrolami, viacerými úradmi. A procesy tak miesto dní, týždňov, trvajú mesiace až roky.

Michal Rybárik, predseda, Telekomunikačná únia SR

Využívanie prostriedkov z eurofondov je natoľko komplikované a prináša také riziká chýb, korekcií a sankcií, že pre serióznych a poctivých podnikateľov je často lepšie sa eurofondom úplne vyhnúť. O to viac priestoru potom ostáva pre podnikateľov s vhodnými kontaktami, ktorí sú schopní všetkého a v prípade ťažkostí hodia problémové IČO cez palubu. Treba odbúrať byrokraciu spojenú s čerpaním eurofondov, aby boli prístupné väčšiemu počtu subjektov. Treba podporovať radšej viac malých projektov, kde nie je nutná taká prísna kontrola, a kde ani jednotlivé zlyhania nemajú také závažné dôsledky ako pri zlyhaní jediného veľkého projektu.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Jednej veci nerozumiem: z pohľadu EU máme problém s čerpaním eurofondov, ale keď firmy podajú stovky vysoko kvalitných žiadostí o inováciu procesu resp. Produktu - o ktorých nepochybujem, že by Slovensko posunuli výrazne vpred - tak 95 percent z nich odíde naprázdno! Systém musí byť jednoduchý, transparentný a rýchly - o odbúraní zbytočnej byrokracie ani nehovoriac.

Martin Melišek, CFO, Softec

Asi je už všeobecne známe, že slovenské podmienky sú nastavené prísnejšie ako požaduje EU, čo spôsobuje pomalé čerpanie týchto fondov. A tresty za zneužitie týchto fondov sú neprimerane nízke. Takže sme vytvorili ideálne prostredie pre odradenie slušných prijímateľov od podávania žiadostí a podporu špekulantov, ktorých netrestáme. Zjavne to potrebujeme zmeniť od základu.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Je nemysliteľné, že bruselské pravidlá platia pre všetkých rovnako, ale Slovensko je v čerpaní pravidelne na chvoste. Mám pocit, že sa roky sústredíme najmä na procesy, pre ktoré nám tu eurofondová byrokracia vyrástla do obrovských rozmerov. Musíme systém zliberalizovať, ísť viac po výsledkoch a pre žiadateľov čo najviac zjednodušiť cestu k peniazom. Máme k dispozícii obrovské zdroje, o ktoré, žiaľ, vlastnou neschopnosťou prichádzame.

Marián Janočko, generálny riaditeľ, Eximbanka SR

Zjednodušenie pravidiel, ako aj decentralizácia na regióny môžu značne pomôcť čerpaniu. Rozumiem počiatočným striktným nastaveniam procesov, avšak už dozrel čas na prejavenie väčšej dôvery inštitúciám, ktoré eurofondy spravujú.

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka, Americká obchodná komora v SR

Slovensko má k dispozícii veľa finančných prostriedkov, či už z plánu obnovy alebo zo súčasného programového obdobia. Žiaľ, úspešnosť čerpania nie je dobrá. Z môjho pohľadu ide o kombináciu udalostí, ktoré nám obmedzujú možnosť efektívne čerpať prostriedky z európskych zdrojov. Napriek snahám o zjednodušenie ostáva hlavným dôvodom systém skompilovaný internými nariadeniami, metodikami a postupmi nad rámec štandardných procesov v iných členských krajinách Únie - a nie je to zámer, je to stav vecí, ktorý síce vznikol z dobrého dôvodu – zabezpečiť transparentné čerpanie, ale prerástol do niečoho, čo je len ťažko uchopiteľné. Na základe medializovaných káuz s čerpaním eurofondov je táto téma taká citlivá a negatívne vnímaná celou spoločnosťou, že ani rezorty, ani úradníci, a ani súkromná sféra nemajú dôvod k pro-aktivite. Vysoká miera nedôvery zapríčinila stav paralýzy, ktorý pretrváva a je dôvodom nadmerných kontrolných systémov spomaľujúcich proces čerpania. Navrhujem „poďakovať sa“ súčasnému systému a čo najskôr pripraviť úplne nový, pokojne aj taký, ktorý použili v inej členskej krajine a osvedčil sa: riadený z jedného miesta, transparentný, digitálny, kapacitne efektívny proces s jasnými kompetenciami/zodpovednosťami a míľnikmi. Zabezpečiť pretrénovanie kvalitných úradníkov, vybrať tých najlepších a zaplatiť ich adekvátne ako profesionálnych projektových manažérov. ÚVO by malo plniť úlohu garanta prípravy dobrých výberových konaní, t. j. nielen kontrolovať, ale aktívne pomáhať pri príprave VO. Zlepšenie súčasného stavu by sa malo stať prioritou č. 1 nového pána premiéra a jeho vlády, a tá by mala byť podľa úspešnosti čerpania aj hodnotená. Zamedzilo by sa tak rezortizmu a vyhováraniu sa rezortov jeden na druhého. Takáto zmena si bude vyžadovať širokú politickú podporu a spoluprácu vlády a administratívy štátu.

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Ale to, samozrejme, neznamená, že by kontrola čerpania nemala byť dôsledná, korektná a vecná a predchádzalo sa tak zneužívaniu. A takisto prenos kompetencií na regióny by malo byť úplnou samozrejmosťou. Keď to dokážu v iných krajinách, nemalo by to byť problémom ani na Slovensku.

Ján Ondruš, CEO, G.Lehnert

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, Danfoss Power Solutions

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva a vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, Premium Poisťovňa

Decentralizovať. Správu fondov presunúť na regióny

Anna Hudáková, business&HR consultant

Som za adresnejšie a efektívnejšie využívanie eurofondov priamo v regiónoch s centrálnou koordináciou, ale aj nastavenie efektívneho a kvalitného kontrolného systému, aby sa zamedzilo únikom týchto peňazí na súkromné účely.

Petr Bláha, generálny riaditeľ, Duslo

Výrazne zjednodušiť a nevymýšľať vymyslené, prípadne sa poučiť, ako to robia v okolitých štátoch, stačí napríklad aj Poľsko.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Centrum si ponechá 60 percent na infraštrukturálne celonárodné projekty a 30 percent pošle do regiónov, ktoré majú vo svojich projektových zásobníkoch už teraz dosť nápadov, ako eurá použiť. Zvyšných 10 percent bude na výnimočné nápady, alebo na dofinancovanie existujúcich projektov, ktoré to budú potrebovať.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Decentralizácia prispeje k cielenému čerpaniu s väčšou kontrolou.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Správu a schvaľovanie eurofondov je potrebné zliberalizovať, systém ešte viac zjednodušiť a ich správu presunúť do regiónov. Som presvedčený, že viac peňazí do regiónov zvýši čerpanie eurofondov a zníži korupciu.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Úspešnosť čerpania peňazí z fondov EÚ býva v nových členských krajinách Únie často predmetom politických debát a sporov. Lenže krajiny ako Poľsko a Chorvátsko dostali do tohto procesu viac odbornosti, a tak je to zreteľne vidieť aj na infraštruktúre krajiny. Ale nielen na tej. V Poľsku je to viditeľné vo všetkých oblastiach, (ktoré si EU stanovila ako prioritu). Jasný pokrok (oproti SR) v oblastiach poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, priemyslu, vedy, školstva a zdravotníctva sa nedá poprieť. Ďalším z mnohých príkladov je Chorvátsko s vybudovanou kompletnou cestnou infraštruktúrou, kde na rozdiel od Slovenska ju aj skutočne postavili. Postavili všetky potrebné tunely, diaľnice, cesty... Zrejme nemajú hútajúci UHP, kde (len oni vedia) či sú potrebné tunely popod kopce Soroška a tzv. Dargov, na ktoré nie sú akože peniaze. Eurofondy ale vraciame do Bruselu ako nevyužité. Pritom ale už vieme aký nový tunel má pri Bratislave vyrásť... Ak na Slovensku bude mať každý úradníček svoju subjektívnu pravdu, nikdy sa nepohneme v rozvoji infraštruktúry. Ani vtedy sa nepohneme vpred, keď neustále budeme voliť politikov, ktorí sľubovali kompletnú diaľnicu na trase Bratislava-Košice do roku 2010. Je rok 2023 a Slovenky a Slováci sa stále nepoučili, ako sa majú využívať spoločné peniaze z daní, poplatkov, odvodov nás a našich detí.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri

Zrušiť, a to v rámci celej EÚ. Je to zlo. Ono to na prvý pohľad znie dobre – redistribúcia bohatstva od bohatších k chudobnejším. Lenže akékoľvek dotačné schémy len narúšajú prirodzené prostredie slobodnej spoločnosti; hospodársku súťaž nevynímajúc. Tieto štedré mechanizmy sú motiváciou pre korupciu a súčasne zamestnávajú hordu zbytočných úradníkov; pre nich sú nesporne užitočné. Namiesto toho by sa mali nastaviť procesy (napr. v rámci daní) tak, aby sa využilo prirodzené správanie ľudí (napr. investorov), ktoré by túto redistribúciu bohatstva zabezpečilo; a to oveľa efektívnejšie, spravodlivo, bez korupcie a byrokratickej armády.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Dávam iné, lebo i decentralizovať (posunúť čo najviac na regióny) i liberalizovať (nekomplikovať ešte viac aktivitami domácej byrokracie) môžu výrazne pomôcť. Koniec koncov po rokoch ponúk zaškoliť našich úradníkov v Poľsku (čo je síce veľká hanba), čo bolo až do nástupu úradníckej vlády stále odmietané, ale to môže postupne skvalitniť procesy tak, aby sme sa začali doťahovať na lídra v čerpaní a využití eurofondov - Poľsko.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Eurofondy je potrebné najmä obmedziť (ideálne aj zrušiť). Okrem toho, že sa míňajú neefektívne, taktiež výrazne deformujú prostredie.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Zmena systému schvaľovania eurofondov na Slovensku môže byť docielená len aktualizáciou legislatívy a platných pravidiel týkajúcich sa eurofondov. Revízia celého procesu by mohla zlepšiť transparentnosť a zredukovať byrokratické prekážky, ktoré by mohli viesť k efektívnejšiemu využívaniu týchto fondov na Slovensku.

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko

Problém s čerpaním eurofondov má Slovensko už dlhodobo. Preto sa javí ako nevyhnutné celý administratívny proces zásadne zreformovať tak, aby sa zjednodušil, zefektívnil a bol transparentný.