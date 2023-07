V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, aký postoj by mala zaujať Európska únia voči Číne v obchodnej oblasti. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 6. júla 2023 a pondelkom 10. júla 2023 celkovo 39 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Rozvinúť obchod a investície na maximum

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Myslím si, že treba obchod s Čínou maximalizovať, ale s recipročným vyváženým prístupom, a v spolupráci s USA tvrdo vyžadovať demokratizáciu ich spoločnosti a odklon od autokracie.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Najdôležitejšie je, aby bol postup Európskej únie voči Číne či už v obchodnej alebo politickej oblasti jednotný. Tým, že sa to dlhodobo nedeje, Čína túto nejednotnosť historicky využíva vo svoj prospech - svoju ekonomickú silu využíva na presadzovanie politických záujmov. Čína potrebuje európsky trh a Európa bytostne potrebuje ten čínsky. Kľúčom je ale jasná stratégia a jednota celej EÚ.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Udržiavať ich na súčasnej úrovni

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Zideologizovaná ekonomika vedie skôr či neskôr ku kolapsu - moja generácia to tu už raz zažila. A ešte: nič tak nebráni vojne ako multiraterálna spolupráca!

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Je náročne dať jednoznačnú odpoveď. Ešte náročnejšie je vyhodnotiť danú situáciu čisto z ekonomického hľadiska. Pokiaľ by sme sa na danú vec pozerali iba očami ekonóma, tak určite by odpoveď znela jednoznačnejšie v prospech expanzie a prehlbovania vzťahov. Politika však hovorí o opaku.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Spoločný denný obchodný obrat medzi EÚ a Čínou je viac ako 1,2 miliardy eur, avšak podmienky pre európske firmy na čínskom trhu sú dlhodobo diskriminačné. Odpoveď na uvedenú otázku možno rozdeliť na tri časti. Po prvé, Únia musí tvrdo presadzovať reciprocitu pre svoje firmy na čínskom trhu, keďže čínske firmy si naplno ,,užívajú“ výhody jednotného trhu EÚ. Po druhé, je potrebné znižovať riziká závislostí na čínskom trhu a pripraviť sa na pesimistické scenáre vývoja čínskej ekonomiky, a to hľadaním nových príležitostí na ostatných tretích trhoch. Po tretie, Únia spolu s jej členskými štátmi musia posilňovať svoju odolnosť voči vonkajším šokom, a to budovaním svojich vnútorných spôsobilostí bez závislosti na Pekingu v kľúčových oblastiach ekonomík členských štátov.

Tibor Boťánek, riaditeľ spoločnosti Simplea Financial Services

Podporovať sektor služieb, podnikateľov a firmy, ktoré vytvárajú produkty/služby/technológie, ktorým je z Ázie ťažšie konkurovať, podporovať lokálnu ekonomiku a spotrebu. V obchode medzi EÚ a Čínou podporovať snahy o udržanie rovnováhy.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Postupne ich obmedzovať vzhľadom k rizikám

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Je to zložitá otázka. Vzťahy EÚ s Čínou sú komplikované, niekedy napäté, ale členské štáty Únie často nie sú jednotné v tom, ako k Pekingu pristupovať. Čína veľmi potrebuje európsky jednotný trh a Európa potrebuje Čínu. V oblasti hospodárskej bezpečnosti sú tu však pre EÚ zjavné riziká, aj preto by mala Únia svoju závislosť na Číne postupne znižovať.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Je známe, že EÚ sa opäť snaží znížiť svoju hospodársku závislosť na Číne a aj vzhľadom na jasné riziká v oblasti hospodárskej bezpečnosti považujem túto snahu za správnu. Nie som však naivný, EÚ hľadá jednotný postoj voči Pekingu len veľmi ťažko, preto bude úspechom aspoň postupné obmedzovanie vzájomnej ekonomickej závislosti.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Určitá miera diverzifikácie je vzhľadom k bezpečnosti žiadúca. Orientoval by som aktivitu na zvýšenie sebestačnosti EÚ.

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta

Zároveň dodržiavať požiadavky EÚ v enviro oblasti, bezpečnosti a hlavne regulácia pre ochranu domácich výrobcov a zamestnávateľov.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Vzhľadom k imigračnej politike Európskej únie si myslím, že budeme mať dosť lacnej pracovnej sily a teda reálne by mohla Európa napredovať a osamostatniť sa od dodávok z Číny. Myslím, že opatreniami ako zvýšenie poplatkov na dovoz z tejto krajiny dokáže EÚ postupne nahradiť tento dovoz vlastnou výrobou. A nehovorím o ochrane životného prostredia pre celý svet obmedzením prepravy kontajnerových lodí atď. Európa a Amerika dovolili tejto krajine expandovať, tak určite spolu dokážu aj opak.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Závislosť od kohokoľvek je v obchode nebezpečná. Závislosť od nepredvídateľného partnera je ešte nebezpečnejšia. A závislosť od nepredvídateľného partnera, ktorý uznáva iné pravidlá hry, je nezodpovedná.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Nie len Európska únia, ale celý vyspelý západ je dnes závislý na dodávkach z Číny nielen v oblasti surovín, ale aj množstva hotových výrobkov či polotovarov. Preto je určite na mieste urobiť strategické rozhodnutia, ktoré túto závislosť výrazne znížia a v určitých oblastiach musíme mať zabezpečenú sebestačnosť.

Karol Ponesz, country manažér pre Slovensko, Mattoni 1873

Mala by vytvoriť účinné nástroje na obranu našich európskych záujmov v prípade neférových obchodných praktík zo strany Číny. Mala by sa vytvoriť jasná stratégia, na ktorej by sa zhodli členské štáty. Najdôležitejšie by však malo byť jednotné vystupovanie a konanie jednotlivých štátov EÚ. Nemali by sme dovoliť Číne použiť taktiku „rozdeľuj a panuj“.

Martin Melišek, CFO, Softec

Čína si strategickým plánovaním a postupom vydobyla takú silnú pozíciu, že musíme závislosť EÚ na Číne obmedziť. Ale ak to nemá spôsobiť výrazné ekonomické škody, musí ísť o dlhodobý cieľ a nie vyvolávanie „obchodných vojen“ ako ich vidíme dnes z oboch strán.

Rastislav Kočan, managing partner, Go4insight

Obchod s Čínou je veľmi dôležitý. Mali by sme ale veľmi znižovať závislosť od Číny v strategických a citlivých sektoroch ako napr. telekomunikácie. Čína dokáže využiť každú našu slabosť.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

V spolupráci s USA silno limitovať ich expanziu

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Pre EÚ je Čína v jednom aj partnerom, aj systémovým súperom, aj konkurentom. Podľa nás je potrebné znížiť závislosť EÚ od Číny. Keďže čínska vízia svetového poriadku rozhodne plne nezodpovedá vízii EÚ založenej na rešpektovaní zákonov a dohôd.

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Neviem/nevyjadrujem sa/Iné

Marcela Tokošová, riaditeľka, Kovotvar

Bez kompromisov!

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Európska únia si v niektorých záležitostiach sama podkopáva nohy, preto získava Čína neprekonateľnú výhodu. Ak EÚ zmení niektoré názory, myslím si, že sa stane konkurencieschopnou (v zmysle šikovnosti a pracovitosti).

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

S Čínou treba ekonomicky spolupracovať v maximálnej možnej miere pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných rizík!

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius

Je dôležité, aby Európska únia pri formovaní svojho postupu zohľadnila svoje vlastné záujmy a hodnoty a viedla konštruktívny dialóg s Čínou.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Integrovaný svet má svoje zrejmé výhody. Treba však dať pozor na to, aby sa integrácia nezmenila na jednostrannú závislosť, naučili sme sa, ako je nebezpečná. Ako dosiahnuť rovnovážny stav a udržiavať ho nebude ľahké, hlavne ak niektorá z veľmocí sa vždy snaží posunúť guličku na svoju stranu.

Stanislav Verešvársky, managing director, DanubiaTel

Asi ťažko zovšeobecňovať v takejto komplexnej otázke. Faktom však je, že Čína sa dlhodobo snaží, popri rozvoji obchodných vzťahov, na pozadí aj posilňovať svoje mocenské pozície a politický vplyv. A tu by sme mali postupovať premyslene a ostražito, keďže využíva na to všetky dostupné metódy.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Pre Európsku úniu je dôležité, aby sa usilovala o rozšírenie svojho obchodného portfólia a znížila tak svoju závislosť na konkrétnych dodávateľoch a obchodných partneroch vrátane Číny. Zároveň sa musí usilovať o to, aby aj Čína striktne dodržiavala medzinárodné obchodné a právne zásady, ktoré do bilaterálneho obchodu vnesú transparentnosť a spoľahlivosť. Iba tak sa budú formovať korektné obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou.

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas