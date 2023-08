V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, aký zamestnanecký benefit považujú z pohľadu zamestnávateľa za najefektívnejší. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 10. augusta 2023 a pondelkom 14. augusta 2023 celkovo 48 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Výkonnostné a finančné odmeny

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

V slovenskom ponímaní z pohľadu zamestnanca asi stále odmeny, ale skôr ako zamestnávateľ by som sa prikláňal k zamestnaneckým akciám. Zamestnanec tak pracuje pre vlastnú spoločnosť a ako sa bude dariť spoločnosti, tak z toho bude profitovať. Dúfam, že aj slovenskí zamestnávatelia a zamestnanci uvidia v budúcnosti väčší benefit zo zamestnaneckých akcií.

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto

Zo skúseností vieme, že najefektívnejší benefit je taký, ktorý zamestnanec môže využívať viacnásobne bez administratívnych komplikácií a zdĺhavých procesov. Príkladom takéhoto benefitu je benefitná karta, kde má zamestnanec k dispozícii finančné prostriedky od zamestnávateľa, ktoré môže využiť v rôznych oblastiach - cestovanie, stravovanie, zdravie, móda... atď.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Z dotazníkov, ktoré nám vypĺňajú zamestnanci je zrejmé, že ich motivuje najviac finančné odmeňovanie, work-life balance aj flexibilita.

Anna Hudáková, business&HR consultant

Pre firmu je určite dôležité, aby bolo odmeňovanie zamerané na výkon, a preto výkonnostné odmeny sú zaujímavé a prínosné pre obidve strany - zamestnancov aj zamestnávateľa, ak sú dobre nastavené a komunikované. Z posledných prieskumov zároveň vidíme, akými zaujímavými benefitmi sa stávajú dni voľna navyše, ale aj benefity podporujúce zdravie a rozvoj.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Peniaze hýbu svetom a peniaze hýbu zamestnancami. Okrem toho sa zameriavame na zdravie zamestnancov formou pravidelných komplexných prehliadok.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Ak sa bavíme o finančných benefitoch, ako zamestnávateľ považujem za najefektívnejšie výkonnostné a finančné odmeny. Viacerí z nás zamestnávateľov však ponúkame aj benefity cielené na work-life balance našich zamestnancov, teda rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Vďaka tomu môžu podať lepší výkon, byť viac motivovaní a šťastní. Ak niečo takéto na pracovisku chýba, pracovníci sa uchyľujú k novodobému trendu tzv. „tichého odchodu“, kedy robia len to, čo je nevyhnutné.

Karol Ponesz, country manager pre Slovensko, Mattoni 1873

Z pohľadu zamestnávateľa je efektívne to, čo dáva zmysel jemu aj zamestnancom a malo by to byť vzájomne vyvážené. Vo všeobecnosti sa mi najviac osvedčil „benefit“ spoločnej tvorby takej spoločnosti, ktorá stojí na základe jasne deklarovaných hodnôt a s ktorými sa stotožňuje tak manažment, ako aj zamestnanci (prostredie, kde som rád a dáva mi to zmysel, aj finančný). Keby som mal vypichnúť jeden z konkrétnych benefitov, tak by som spomenul náš integrovaný benefitný portál, kde sa združuje množstvo poskytovateľov benefitov a služieb z rôznych oblastí (lekárne, vstupenky na podujatia a do kina, optiky, masáže, atď....). Považujem ho za efektívny, pretože zamestnávateľ poskytnutím kreditu podľa vlastného výberu (my dávame niekoľko sto eur ročne) umožní zamestnancovi vybrať si benefit podľa vlastných preferencií. Kredit, ktorý zamestnávateľ poskytuje, sa kedykoľvek môže navýšiť.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Martina Mundierová, CEO, MST Partners

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Schenker

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, Danfoss Power Solutions

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Flexibilný pracovný čas

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri

Peniaze ako odmena za prácu sú, samozrejme, veľmi dôležité; je to základný existenčný predpoklad každého človeka. Lenže kvalita organizácie času určuje celkovú kvalitu života. Preto je to významný bonus. Odbúra sa ním napríklad stres zamestnanca, ak si potrebuje usporiadať svoje osobné veci a inak ako vo zvyčajnom pracovnom čase to nie je možné.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBC

Výkon napríklad obchodníka, sales managera je ľahko merateľný. Flexibilita pracovnej doby je preto nielen motiváciou, ale aj odmenou za efektivitu.

Lucia Ingrová, riaditeľka ľudských zdrojov, Grant Thornton

Z našej praxe považujeme za najobľúbenejší benefit flexibilný pracovný čas. Okrem často spomínanej výhody skĺbenia pracovného a súkromného života vnímame u zamestnancov zvýšenú angažovanosť, ktorú prináša osobná kontrola nad vlastnými preferenciami a potrebami. Zvyšuje sa otvorenosť k inováciám, kedy môže flexibilný pracovný čas podporiť kreatívne myslenie, ktoré prichádza aj v neštandardných pracovných časoch. Napriek tomu však treba povedať, že k celkovej spokojnosti zamestnanca aj zamestnávateľa je potrebná prítomnosť viacerých faktorov a často teda ide o kombináciu rôznych benefitov.

Martin Melišek, CFO, Softec

Flexibilita pracovného času počas dňa v kombinácii s využívaní home office je vynikajúci benefit pre obe strany. Zamestnanec pracuje podľa svojich preferencií, čo mu umožňuje zohľadniť rodinné pomery, zvyčajne starostlivosť o deti, ale aj naplánovať svoje záujmy. Výsledkom je aj nepriamy vplyv na efektivitu pracovného výkonu, čo je výhodou pre zamestnávateľa.

Tibor Boťánek, riaditeľ, Simplea

Za náš tím je to jednoznačne čiastočný homeoffice. V aktuálnej situácii nám pomáha efektívne využiť pracovný čas. Doma – na kreatívne úlohy a úlohy, pri ktorých je potrebné byť 100- percentne sústredený. V práci – operatívne vyriešenie úloh, ktoré je potrebné riešiť ako tím spoločne. Podľa môjho názoru, práve toto pomáha efektivite využitia pracovného času našich zamestnancov. Samozrejme, máme aj ďalšie benefity ako príspevok do III. piliera, multisport kartu, príspevok na rekreáciu, ktoré sú taktiež lákadlom pre našich zamestnancov. Osobne si myslím, že máme aj pekné moderné pracovné prostredie a, samozrejme, skvelý tím.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Zamestnanci sa pravdaže snažia o čo najväčšie odmeny za prácu, ale rezonujú u nich aj iné benefity napríklad: Materská škôlka a jasle, šport počas pracovnej doby, bývanie zadarmo pre stážistov, príspevok pri skoršom návrate z rodičovskej dovolenky, poradenské miesta na pracovisku o problémoch zamestnanca, takzvané prázdniny po dovolenke, väčšia zľava na produkty a služby pre tých, ktorí sú fit, luxusné auto pre svadobný deň, inovačné dni, nekonečná dovolenka, cestovné štipendium, dobrovoľníctvo a charita.

Lucia Václaveková, HR manager, DGT Factory

Z pohľadu rovnováhy medzi pracovným a osobným životom je flexibilný pracovný čas benefitom, ktorý zamestnanci veľmi oceňujú.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Dni voľna navyše

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko

Benefity sú v HR veľmi silnou témou. V poslednej dobe všeobecne registrujeme posun trendu od hmotných benefitov k well-beeingu. V Seyfore sme zaviedli pred rokom „neobmedzenú dovolenku“, jednoducho zamestnanec nie je obmedzený dĺžkou, nemá týždeň navyše, ale skutočne môže mať toľko dovolenky, koľko len chce. Tento benefit sa u nás rýchlo stal najobľúbenejším. Zamestnanci si veľmi vážia túto slobodu a čo je podstatné, neregistrujeme žiadny pokles výkonu, skôr naopak.

Igor Choma, predseda dozornej rady, Váhostav-sk

V dnešnej dobe považujem dovolenku naviac či skrátenie pracovnej doby za najefektívnejšie benefity.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zamestnanecké akcie a opcie

Martin Choleva, CEO, Gardeon

Benefity majú zamestnanci radi. Za najvzácnejší považujem ten, ktorý spája a posilňuje tímy. Či si spoločne navaríme guľáš, alebo vycestujeme na výlet. Keď si kolegovia rozumejú aj mimo práce, ľahšie zdolávajú pracovné problémy spoločne.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Dušan Eľko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Ľudský prístup firmy a nadriadeného. Vymenované veci sú už skôr bežným štandardom, možno až na tie zamestnanecké akcie.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Veľa záleží na type a veľkosti firmy. V menšej firme považujem za najdôležitejší benefit celkový prístup k zamestnancom, rešpekt k ich osobným životom a potrebám. Samozrejme, v knižnom vydavateľstve je ľahšie byť flexibilný než pri pásovej výrobe.

Stanislav Verešvársky, managing director, DanubiaTel

Nie, žeby som nevedel, ale taká kategória, ktorú považujem za najdôležitejšiu, na zozname nie je. Za najdôležitejší zamestnanecký benefit pre zamestnanca považujem možnosť dlhodobého vzdelávania sa a zvyšovania kvalifikácie. Je to jednoducho investícia do jeho budúcnosti.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Vybrať jeden univerzálny a najefektívnejší benefit je ťažké, možno až nemožné. Vstupuje do toho totiž viacero faktorov, ako rôzne pracovné pozície, odlišné priority či osobnostné nastavenie daného pracovníka. Za ideálne riešenie považujem kombináciu pracovných benefitov, ktoré vedú k spokojnosti aj na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Voľnosť, možnosť vyjadriť svoj názor, politiku otvorených dverí, jednoducho to, aby sa zamestnanec v práci cítil komfortne a pohodlne, a to je súhrn viacerých benefitov.

Dušana Koštická, HR manager Kuehne+Nagel

V Kuehne+Nagel sa snažíme pri ponuke benefitov reflektovať potreby a predstavy našich kolegýň a kolegov. Podobne ako v iných oblastiach, ani pri benefitoch pre nás neplatí „one size fits all". Preto máme pre našich zamestnancov celú paletu benefitov, ktoré sú im k dispozícii. Najefektívnejší je však určite taký benefit, ktorý zamestnanci naozaj využívajú a užívajú (si ho).

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Nejde o jeden benefit, ale o súbor benefitov podčiarknutých obojstrannou dôverou, maximálnou flexibilitou, zameraním na výsledky, pozitívnou firemnou kultúrou a tímovým duchom s jasnými spoločne definovanými cieľmi.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Osobne si myslím, že je to vec dobre nakombinovaného balíčka benefitov. Jeden aj keby super benefit nič nevyrieši. Balík benefitov musí byť dobre nakombinovaný z viacerých ingrediencii = sloboda, financie, zábava, flexibilita, pracovné prostredie a ďalšie.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC