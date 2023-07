V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, ako naložiť s rastúcimi nákladmi na hypotéky. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 13. júla 2023 a pondelkom 17. júla 2023 celkovo 49 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Znížiť ostatné výdavky

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry

Asi nerozumiem otázke, jednoznačne je úrokové riziko na strane dlžníka a musí sa s ním vyrovnať, pokiaľ si nevie dovoliť splácať nehnuteľnosť, tak je zjavne nad jeho pomery a musí si hľadať cenovo dostupnejšiu alebo zvýšiť svoj príjem.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita

Hypotéky boli doteraz neprirodzene lacné, čo bolo pre ľudí príjemné, no dlhodobé, prakticky bezúročné požičiavanie peňazí nie je normálny jav. Teraz, keď sa úroky pohybujú okolo 5 percent, je to pre zmenu príliš vysoké percento, a preto by som navrhoval obnoviť dotáciu pre ľudí do 35 rokov ako to bolo v minulosti vo výške 3 percent.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Samozrejme, riešením môžu byť všetky ponúkané možnosti. V zásade ale platí, že ak mi rapídne stúpne výdavok v jednej oblasti, tak pri rovnakom príjme sa niekde inde musím uskromniť. Ide však o široký problém spôsobený ekonomickou situáciou. Považujem preto za pravdepodobné, že štát opäť pristúpi k nejakej forme bonifikácie hypotekárnych úverov.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Hypotéky predstavujú najväčšiu záťaž rodinných rozpočtov. Hľadal by som úspory najmä v nákladoch na energie. Kvalitné zateplenie dokáže znížiť pravidelné výdavky a kompenzovať tak rastúcu cenu hypotéky

Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom

Odporúčal by som nepanikáriť a prečkať obdobie vyšších úrokových sadzieb na hypotéky odložením spotreby. Pri zmene fixácie by som banku žiadal o čo najkratšiu dobu. Úrokové sadzby budú reagovať na klesajúce riziko inflácie a spomalenie ekonomického rastu v ďalších rokoch.

Karol Ponesz, country manažér pre Slovensko, Mattoni 1873

Myslím si, že teraz nie je čas na pasivitu. Nemalo by sa zbytočne čakať. Vybavovať si refinančnú hypotéku odporúčam v dostatočnom predstihu. Predlžovanie splátkového kalendára pre ľudí nad 40 nie je dobrým riešením. Samozrejme, treba sa aj zamyslieť nad svojim „nákupným“ správaním a upraviť svoje náklady tak, aby nespôsobili šok.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Základom dobrého hospodárenia je zaujímať sa o svoje financie. Ako súkromná osoba alebo rodina potrebujete presne vedieť, aké sú vaše príjmy, výdavky a aký je medzi nimi rozdiel. To sú základné informácie, bez ktorých sa žiadny z cieľov nepodarí nastaviť ani naplniť. Na začiatku je potrebná evidencia príjmov a výdavkov domácnosti. Je to krok, ktorý mnohí nevedia urobiť. Ukazovateľom zlého vnímania rodinnej finančnej situácie je snaha podobať sa susedom alebo blízkym. Vidíme, že majú krásne nové auto alebo byt, chatu, tak si podobné obstaráme tiež, nehľadiac pritom na dôsledky. Snaha o napodobňovanie štandardu susedov či známych je klasická cesta do finančného pekla. Platí pravidlo: náklady na splácanie pôžičiek nesmú prekročiť 40 percent príjmu. Kúpa auta, bytu, chaty alebo náklady z toho plynúce môžu významne zaťažiť rodinný rozpočet. Preto by sme si mali zaobstarať auto, byt, chatu primerané našej finančnej situácii.

Predať, vymeniť či prenajať nehnuteľnosť

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Zníženie ostatných výdavkov je možné len vtedy, ak ešte je z čoho. Veľa domácností je už dnes na hrane pre ceny energií a potravín. Žiadať o zvýšenie mzdy resp. viac pracovať je problematické v recesii resp. v dobe nástupu AI. A tak ostáva splatiť, čo sa dá, a keď už to nepôjde, tak niečo prenajať alebo predať.

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva, Premium Insurance Company

Najmä v ekonomicky silnejších regiónoch Slovenska (BA, NR, KE, TN, ZA…) sa pri lacných hypotékach rozmohla nezdravá „športová“ disciplína. Aj relatívne priemerný zamestnanec si dokázal zobrať hypotéku na neštandardnú nehnuteľnosť, prípadne dokonca napr. na dve menšie, z ktorých jednu chcel prenajať a pod. My nie sme svedkami dočasne drahých hypoték, hypotéky sa už nikdy nedostanú na úroveň 0,5 percenta. Bola to čistá anomália (a čiastočne poznajúc správanie bánk v rozvinutejších ekonomikách, úprimne povedané, nerozumiem, čo tým naše banky chceli dosiahnúť), akonáhle fixácie týchto sadzieb ľuďom skončia, až vtedy sa začnú „diať veci“ na trhu nehnuteľností (tie boli zase vďaka lacným a dostupným hypotékam nereálne drahé). Je mi síce ľúto ľudí, ktorí budú musieť riešiť problémy s navýšením mesačných splátok, ale nikto ich nenútil k hromadeniu nehnuteľností nad svoj sociálny status. Takáto očista, ktorú vždy trh prinesie, je len pozitívna z dlhodobého hľadiska.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Splatiť tak veľa úveru, ako sa dá

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Každý, kto si berie hypotéku, má si dopredu dobre zvážiť a uvedomiť, že je to dlhodobý záväzok s rizikom zvýšenia úrokov a hlavne, ktorý treba dodržať. Keď neviem úver splácať, musím šetriť inde alebo predať. Štát by mal ostať mimo tejto hry.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Vlani bol dopyt po bývaní veľmi silný. Ľudia sa snažili využiť výhodné podmienky na trhu pred očakávaným rastom úrokových sadzieb. Na dnešných vyšších nákladoch na hypotéky sa podpisujú vyššie úrokové sadzby, drahé nehnuteľnosti, nižšie objemy úverov, ktoré si budú môcť záujemcovia dovoliť a tiež istá nasýtenosť trhu. Zníženie nákladov na hypotéky predpokladám až v roku 2024.

Zdržanlivosť a opatrnosť pri čerpaní hypotéky považujem za najvhodnejší nástroj, ako sa vyrovnať s rastúcimi nákladmi na hypotéky. A, samozrejme, mať poriadne a poctivo prepočítané, že splácanie zvládnem aj vo chvíli, keď sa moja finančná a príjmová situácia zhorší.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Žiadať o zvýšenie mzdy alebo viac pracovať

Marián Búlik, finančný analytik, OVB Allfinanz Slovensko

Ideálnym riešením je zvýšiť si príjem. Ak to nie je možné, treba si čím skôr zafixovať úrok na dnešnej úrovni. Na Slovensku sú banky, ktoré umožňujú schváliť úver až 18 mesiacov pred termínom refixácie. Úroky totiž budú ešte rásť z dôvodu zvyšovania sadzieb ECB a skorou refixáciou sa ďalšiemu zdraženiu úveru vyhnete. Splátka sa dá ďalej znížiť predĺžením splatnosti úveru až na 40 rokov. V krízovej situácii je možné požiadať banku o odklad splátok či predať väčší byt a presťahovať sa do menšieho.

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Roman Kučák, CEO & co founder, Anodius

S rastúcimi nákladmi na hypotéky je dôležité zvážiť rôzne faktory, ako sú dlhodobé úrokové sadzby, úroveň príjmu, výška úveru a dostupné možnosti refinancovania, aby sa minimalizovali negatívne finančné dopady a zabezpečila sa udržateľnosť hypotéky v dlhodobom horizonte.

Rast hypotekárnych úrokov je realitou, s ktorou sa bude musieť každý popasovať samostatne. Problém majú najmä dlžníci, ale aj banky, ak sa dostanú ich klienti do neriešiteľnej situácie a nebudú ich vedieť splácať a počet problémových úverov prekročí únosnú mieru. V tom prípade bude mať problém celý sektor a všetci účastníci - klienti, banky a aj developeri, resp. majitelia nehnuteľností. Riešenie sa následne bude hľadať ťažko. Preto treba konať veľmi rýchlo.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com

Splatiť čo najväčšiu časť istiny, ako sa len dá. Zvyšok refinancovať. Ponechať rezervu na približne 4 až 6 mesiacov. A to najdôležitejšie - venovať tomu čas. Najľahšie zarobené peniaze sú tie, ktoré ušetríte alebo neminiete.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte

Myslím, že neexistuje univerzálne riešenie, naopak je veľmi individuálne a závisí od rôznych premenných viažucich sa či už na osobu dlžníka až po región, v ktorom sa nachádza.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Na to neexistuje univerzálne riešenie. Ku každému prípadu treba pristupovať individuálne. Treba brať do úvahy aj to, že ako úrokové sadzby stúpli, postupne budú aj klesať. Otázka je iba ako rýchlo a na akú úroveň.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made

Každý dlžník má inú situáciu, preto by som to nepaušalizoval. Ale tu vidno, že nie je múdre ísť v dobrých časoch až na hranice možností, môže sa to pri zhoršených podmienkach vypomstiť.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Podľa situácie treba zvoliť opatrenia, ktoré obsahujú všetky predchádzajúce odpovede.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

U každého je vhodné iné riešenie. A pri rozumnom čerpaní zvládnuteľné. Nuž a pri nerozumnom je potrebné aj znášať následky.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Toto je príliš všeobecná otázka. Radiť niekomu, v koho prípade sa to nedá urobiť, aby predal nehnuteľnosť (obzvlášť ak sú teraz ťažko predajné), je hlúposť. Každý by mal urobiť opatrenia, aké si môže dovoliť.

Radoslav Valko, generálny riaditeľ Sophistic Pro Finance

Dlžníci, ktorým po refixácií hypoték narastajú úrokové sadzby, už skutočne veľa možností nemajú. Ak sú si istí, že hypotéku nebudú vedieť splácať, je lepšie zvažovať predaj nehnuteľnosti a presťahovať sa do lacnejšej, prípadne ísť na nejaký čas k rodine, rodičom a svoju nehnuteľnost dať do prenájmu, aby kritické obdobie prečkali. Zároveň dodávam, že je nevyhnutné a spoločensky prospešné informovať ľudí, že sa k financiám treba stavať zodpovedne. Je potrebné si ich dlhodobo plánovať, aby už nikdy takáto situácia, v akej sa nachádzajú desaťtisíce Slovákov, nenastala.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Najdôležitejšie je mať financie pod kontrolou počas celej doby splácania hypotéky a nastaviť si rozpočet tak, aby aj malé neplánované výdavky nad rámec rozpočtu nepredstavovali existenčné riziko pre jednotlivca či rodinu. Najideálnejšie je predbežné splatenie hypotéky. Ak to nie je možné, je potrebné zvážiť aj refinancovanie alebo znížiť mesačné náklady na hypotéku dlhšou dobou splácania, aby bola situácia finančne priaznivejšia.

Igor Choma, člen dozornej rady, Váhostav-sk

Toto je situácia, ktorú musí riešiť nová vláda. Štát má nástroje, ktoré vie použiť. A jedným z prvých krokov je opätovné zavedenie bankového odvodu a fixácia úrokov. Vzhľadom na vysoké (a sústavne sa zvyšujúce) náklady na život je pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov stále aktuálna a veľmi potrebná výstavba nájomných bytov.

Tibor Boťánek, riaditeľ spoločnosti Simplea Financial Services

Pokiaľ niekto už teraz vie, že môže mať problém so splácaním hypotéky, odporúčam mu spojiť sa s bankou alebo s finančným konzultantom. Možnosťou je totižto zníženie splátok, ktoré síce predĺži splatnosť hypotéky, no dokáže ochrániť pred neočakávane vysokými výdavkami. Najdôležitejšia je, ako vo všetkom, prevencia. Pomôcť by preto najlepšie mal vhodne nastavený finančný plán. Ten dokáže človeka ochrániť aj pri nepredvídaných udalostiach, ako choroba či strata práce, v dôsledku ktorých by nebol schopný splácať hypotéku. Pokiaľ ide o refinancovanie, to v súčasnosti neodporúčam, ak to nie je nevyhnutné.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

