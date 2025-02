Európa by mohla tento rok potrebovať ďalších 350 dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), aby doplnila rýchlo sa míňajúce zásoby. Zásoby by totiž mohli na konci tejto zimy klesnúť na 30 percent kapacity, povedal senior viceprezident pre plyn a energetiku v spoločnosti Equinor Helge Haugane.

„Dodatočných 250 až 350 LNG zásielok v porovnaní s minulým rokom bude kľúčových na doplnenie zásob počas leta. To by mohlo byť finančne náročné a vyžadovať si regulačné zásahy,“ uviedol podľa Bloombergu.

Aktuálne už zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch klesli na zhruba 48,5 percent, pričom vo Francúzsku sa prepadli pod 30 percent, vyplýva to z údajov Gas Infrastructure Europe. TASR informovala, že miera čerpania plynu zo zásobníkov vo februári dosiahla najvyššiu úroveň za uplynulé štyri roky. Európa od začiatku vykurovacej sezóny odčerpala približne 55 miliárd kubických metrov plynu.

Zásobníky na Slovensku dosahujú 55,87 percenta, v Česku 48,25 percenta, v Maďarsku 52,03 percenta, v Nemecku sú plné na 48,66 percenta. Podobné úrovne hlásia ostatné krajiny. Klesajúce zásoby plynu sa stali prioritnou témou v energetických a politických kruhoch.

Ceny plynu na letné obdobie sú natoľko vysoké, že skladovanie na ďalšiu zimu by bolo neekonomické. V poslednom mesiaci vzrástli o 30 percent v dôsledku chladného počasia, slabého výkonu obnoviteľných zdrojov a obáv o dodávky. Futures na zemný plyn na holandskej burze TTF, ktorá je referenčným bodom pre Európu, v utorok stúpli na 59 eur za megawatthodinu. Je to najvyššia hodnota za posledné dva roky, informoval portál euronews.com. V stredu však mierne poklesli na 56 eur na základe úvah, že Európska únia zvažuje zastropovanie sien plynu.

Obchodníci s plynom zvyčajne začínajú dopĺňať zásoby počas jari a leta, keď je dopyt nižší a ceny výhodnejšie. Tento rok je táto stratégia čoraz náročnejšia. „Bilancia európskeho trhu s plynom je oveľa napätejšia, než sme očakávali,“ povedala komoditná analytička Goldman Sachs Samantha Dartová. „Ak chceme toto leto dostatočne doplniť zásoby, nestačí, aby ceny ostali len nad úrovňou nákladov na výrobu elektriny z uhlia. Musia stúpnuť ešte vyššie, aby prilákali viac LNG dodávok do Európy.“

Podľa odhadov Goldman Sachs bude Európa potrebovať o osem percent viac LNG dovozov, než sa pôvodne predpokladalo, ak chce do októbra dosiahnuť minimálne 85-percentnú naplnenosť zásobníkov.

„Ak to vlády ponechajú na trhu, riešenie sa nájde, ale mohlo by to znamenať, že zásoby budú výrazne pod požadovanou úrovňou 90 percent,“ varoval H. Haugane. „Ak by boli teploty nižšie, než sa očakáva, ceny by mohli prudko vzrásť. To by mohlo viesť k vážnym problémom, priemysel by musel obmedziť spotrebu a domácnosti by opäť čelili vysokým krátkodobým cenám.“

Ak by došlo k mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou, mohol by sa obnoviť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu. Nie je však jasné, či by sa EÚ vrátila k dovozu ruského plynu v rozsahu spred vojny, keďže cieľom Bruselu je ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív do roku 2027.