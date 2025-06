Po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum 11. septembra 2001 si mnohí mysleli, podporovaní názormi mnohých tvorcov politík či bezpečnostných expertov, že nastane „koniec sveta“ ako ho poznáme. Z ekonomického hľadiska aj z hľadiska dosahu na finančné trhy to však nebolo veľmi podstatné. Dokonca ani prasknutie technologickej bubliny z tohto obdobia či účtovný škandál Enronu neboli hlavným eventom roka 2001. Stal sa ním až vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie, čo prispelo k „zlatovlasej“ perióde svižného globálneho ekonomického rastu pri nízkych inflačných tlakoch.

Aj hypotekárna kríza z roku 2008 sa najskôr javila ako nezvratná kríza kapitalizmu. V tomto období sa však začal rozmach bridlicovej ťažby ropy a plynu v Spojených štátoch, čo pre krajinu znamenalo výrazné zníženie cien energií v porovnaní s ostatnými významnými regiónmi. V tejto časovej perióde sa zrodil aj prvý smartfón. A práve bridlicovo-iPhonová revolúcia diktovali vývoj na finančných trhoch nasledujúcich 15 rokov, čo pomohlo Wall Street k nadpriemernému zhodnoteniu kapitálu absolútnej a ešte viac na relatívnej báze voči zvyšku sveta.

Aktuálne sa zdá, že radikálny líder Bieleho domu Donald Trump a jeho agresívny a nevypočítateľný prístup k hospodárskej politike na čele s clami, podkopávanie právneho štátu, chuť pripájať k USA územia iných štátov či dokonca celé štáty, ambivalencia k právam súkromného vlastníctva zahraničných investorov či útoky na Harvard a iné elitné univerzity by mohli znamenať generačnú transformáciu postavenia krajiny vo svete a jej rýchly (relatívny) úpadok.

Znova však môže platiť, že udalosti, ktoré nie sú úplne v centre pozornosti, môžu mať viac transformatívny charakter a ovplyvniť vývoj na niekoľko rokov dopredu. Môže to byť podceňovaný rast verejných dlhov a rast dlhých úrokových sadzieb na čele s japonskými. Môže to byť príchod čínskeho DeepSeeku, ktorý naznačuje, že Silicon Valley nemá monopol na ekosystém umelej inteligencie. A nezabúdajme na ostrý prejav amerického viceprezidenta J. D. Vancea na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. A možno to bude niečo iné a dnes málo nápadné. Čas ukáže.