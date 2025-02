Po skončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou môže dôjsť k prudkému nárastu medzinárodného organizovaného zločinu, varoval poľský prezident Andrzej Duda. Podľa neho bude Kyjev potrebovať „masívnu podporu“, aby si zabezpečil vnútornú stabilitu.

V rozhovore pre Financial Times A. Duda vyjadril obavy, že po ukončení bojov by mohlo dôjsť k šíreniu kriminality z Ukrajiny do Poľska, ako aj do západnej Európy a USA. Situáciu prirovnal k začiatku 90. rokov v Rusku, keď sa po návrate veteránov zo sovietskej okupácie Afganistanu rozšírili aktivity gangov a násilná trestná činnosť.

„Stačí si spomenúť na rozpad Sovietskeho zväzu a na to, ako dramaticky vzrástla miera organizovaného zločinu v západnej Európe, ale aj v USA,“ povedal prezident. Podľa neho sa návrat sovietskych vojakov podieľal na „explózii organizovaného zločinu“ a upozornil, že počet obetí ruskej invázie na Ukrajinu je omnoho vyšší než počet padlých v afganskej vojne.

Americký prezident Donald Trump prisľúbil ukončiť vojnu na Ukrajine v priebehu niekoľkých mesiacov, avšak doposiaľ nepredstavil konkrétny plán, ako to chce dosiahnuť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ak by Ukrajina nemohla vstúpiť do NATO, západní spojenci vrátane USA by museli po prípadnom prímerí rozmiestniť v krajine minimálne 200-tisíc vojakov. Tým by sa zabezpečilo odstrašenie ďalšej ruskej agresie a garantovala by sa stabilita.

A. Duda, ktorému v auguste končí druhé päťročné funkčné obdobie, zdôraznil, že po mierovej dohode medzi Kyjevom a Moskvou bude nevyhnutné pomôcť Ukrajine pri obnove hospodárstva a zaistení poriadku a bezpečnosti. „Predstavte si situáciu, keď sa tisíce ľudí vrátia z frontu domov. Tí, ktorí bojovali proti Rusku, budú mať mnohí psychické problémy,“ varoval.