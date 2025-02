Ukrajina a jej najbližší spojenci vyzývajú Európsku úniu, aby neobnovovala dovoz ruského plynu v rámci prípadnej mierovej dohody s Moskvou. Varovania prichádzajú po tom, čo denník Financial Times 30. januára informoval, že predstavitelia EÚ zvažujú opätovné spustenie dodávok ruského plynu do Európy ako možný krok na zmiernenie ekonomických dôsledkov vojny.

Estónsko, ktoré je členským štátom NATO a hraničí s Ruskom, patrí medzi krajiny, ktoré vyzývajú EÚ, aby sa nestala opäť závislou od ruských energetických zdrojov. Pripomína, že obnovenie dodávok plynu by bolo v rozpore s cieľom Únie ukončiť dovoz ruských fosílnych palív do roku 2027.

„Videli sme, že Rusko používa energiu ako zbraň. Opakovane to preukázalo, a preto návrat späť nie je v žiadnom prípade dobrým riešením,“ uviedla pre CNBC riaditeľa odboru sankcií a strategických tovarov estónskeho ministerstva zahraničných vecí Kadri Elias-Hindoallaová.

Podľa nej si Európa mala vziať ponaučenie už po ruskej invázii do Gruzínska v roku 2008. Vojna na Ukrajine len potvrdila nevyhnutnosť diverzifikácie energetických zdrojov a posilnenia európskej nezávislosti, uviedla. „Naša pozícia je jasná: mali by sme maximálne sprísniť sankcie a čo najviac obmedziť dovoz energií z Ruska,“ dodala K. Elias-Hindoallaová.

Napriek všetkému, na Slovensko opäť prúdi ruský plyn. Predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz potvrdil, že ruský koncern Gazprom našiel alternatívnu trasu a od februára zabezpečuje dodávky cez TurkStream a maďarskú infraštruktúru. Štátny podnik SPP má s Gazpromom podpísanú zmluvu do roku 2034. „Vieme ju vypovedať, ale neurobíme to,“ dodal V. Ferencz s tým, že rozhodujúca je predovšetkým cena.

Odborník na energetiku Radovan Potočár upozorňuje, že príjmy Ruska z exportov plynu sú závislé od predaných množstiev a realizačných cien. „Po náraste cien plynu tak de facto stačí Rusku predávať menšie objemy plynu na to, aby dosiahlo podobné príjmy ako v minulosti. Nárast cien však nebol taký veľký na to, aby plne kompenzoval pokles množstiev a preto je Gazprom, jediný ruský vývozca potrubného plynu, v červených číslach.“

Poznamenal, že v prípade, ak by sa tranzit ruského plynu cez Ukrajinu v nejakých množstvách obnovil, ceny plynu na trhu by to pravdepodobne znížilo. Výsledkom by tak nemuselo automaticky byť zvýšenie príjmov Kremľa z exportov plynu, pričom európskym odberateľom by sa mohlo uľaviť. „Je to však matematika s množstvom neznámych a v prvom rade do úvah vstupuje kalkulácia Ukrajiny. Tá na miskách váh má, že prípadným obnovením tranzitu môže získať časť niekdajších výnosov z tranzitných poplatkov, ale zároveň tým môže pomôcť Rusku“.

Tranzit ruského plynu do Európy cez Ukrajinu sa zastavil začiatkom roka 2025, čím sa skončila desaťročia trvajúca dominancia Moskvy na európskom energetickom trhu.