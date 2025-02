Moskva pociťuje tlak západných krajín, uznali ruskí predstavitelia vo vládnom dokumente Kremľa. Uvádzajú v ňom, že sankcie a diplomatické snahy Západu oslabujú ich „schopnosť udržať bývalé sovietske štáty vo sfére ruského vplyvu“ a zároveň komplikujú snahu o vytvorenie eurázijského obchodného bloku.

Správa, o ktorej informoval Financial Times, ponúka zriedkavý pohľad na to, ako vojna na Ukrajine poškodila vzťahy Moskvy s jej najbližšími obchodnými partnermi. Analýza otvorene pripúšťa, že sankcie a ekonomické ponuky Západu oslabili väzby Ruska so susednými štátmi.

Dokument predstavili niekoľkým desiatkam vysokopostavených vládnych predstaviteľov a šéfom štátnych podnikov. Na stretnutí sa zúčastnili aj tvrdí konzervatívni experti, ako Sergej Karaganov, ktorý vyzýval na použitie jadrových zbraní proti Európe, či Alexander Dugin, známy radikálnou rétorikou voči Ukrajine.

Hlavným cieľom Vladimira Putina je vytvorenie eurázijského obchodného makroregiónu, ktorý by konkuroval Spojeným štátom, EÚ a Číne. Tento projekt by mal zabezpečiť prístup Ruska k medzinárodnému obchodu, pričom by umožnil prepojenie s globálnym Juhom prostredníctvom výmeny surovín, rozvoja finančných a dopravných prepojení a spoločnej obchodnej politiky vrátane vlastného sankčného režimu.

Napriek ambicióznym plánom dokument pripúšťa, že Rusko čelí vážnym prekážkam. Západné krajiny podľa správy úspešne tlačia na stredoázijské štáty, aby dodržiavali sankcie, pričom im ponúkajú prístup na globálne trhy a obchodné koridory mimo Ruska.

Správa tiež priznáva, že niektoré ruské spojenecké štáty profitujú zo sankcií na úkor Moskvy. Lokálne vlády vytláčajú ruské firmy z ich území, preberajú kontrolu nad obchodnými trasami a vyžadujú vyššie provízie za riziká spojené s obchádzaním sankcií.

Z uniknutej analýzy vyplýva, že jediným skutočne pevným ruským spojencom zostáva Bielorusko. Dokument porovnáva slová prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý v roku 2018 vyzýval na zníženie závislosti od Ruska, s jeho vyjadrením z roku 2024: „S Ruskom budeme vždy zjednotení.“