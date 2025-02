Cez slovenské potrubie tečie na Ukrajinu aktuálne najviac zemného plynu od leta 2023. Dáta Eustreamu ukazujú, že vo štvrtok začalo cez hraničný bod Budince pretekať smerom na východ viac ako dva milióny kubických metrov denne. Ide o najvyššie hodnoty od septembra 2023.

Dôvodom je podľa Bloombergu nedostatočná domáca produkcia. Po ruských útokoch na produkčnú infraštruktúru zo začiatku roka musela domáca spoločnosť Naftogaz odstaviť zhruba tretinu produkcie, čím dopyt výrazne prevýšil ponuku. Naftogaz zabezpečuje až 80 percent ukrajinskej produkcie.

Ukrajina je tak donútená kupovať drahý európsky plyn. Podľa zdrojov Bloombergu by malo ísť až o objem miliardy kubických metrov, ktorý bude krajina potrebovať. Hoci ide o menej ako percento európskej spotreby, dopyt z Ukrajiny prichádza v najnevhodnejšom čase.

Európsky zemný plyn sa obchoduje na dvojročných maximách na úrovni 55 eur za megawatthodinu. Dôvodom je pretrvávajúce chladné počasie a výrazný pokles zásob v EÚ. Očakáva sa, že na začiatku jari klesnú zásoby v Európe na 30 až 35 percent kapacity, čo je takmer iba polovica z úrovne 55 až 60 percent z predchádzajúcich dvoch rokov.

Európske firmy tak budú musieť nakúpiť až 750 terawatthodín plynu, čo je takmer dvojnásobok oproti minulým rokom a išlo by o tretí najväčší nákup za poslednú dekádu.

To je aj dôvod, prečo nastal netypický jav – cena plynu dodaného v lete je dokonca vyššia ako v zime, a to až o päť eur na megawatthodinu. Bežne si letná cena nižšia o dve eurá.

K tomu prispievajú aj aktuálne platné pravidlá EÚ, podľa ktorých musia krajiny naplniť svoje zásobníky pred zimou na 90 percent kapacity. To je dôvod, prečo sa niektoré štáty snažia tieto pravidlá zjemniť a znížiť cieľ.

To by však v prípade nepriaznivých udalostí na trhu mohlo znamenať potenciálny nedostatok plynu počas nadchádzajúcej zimy, ak by bola opäť silná a ponuka nedostatočná.

Dopyt Ukrajiny v rovnakom čase navyšuje európsku cenu plynu a najmä cenu, za ktorú si ho musí krajina zaobstarať. Ešte na konci minulého roka pritom ukrajinská vláda predpokladala, že si plyn zo zahraničia nebude musieť dodávať.

Zemný plyn, ktorý prúdi na Ukrajinu, je vo vlastníctve spoločností, ktoré ho majú nakúpený a sú ochotné ho predávať za vyššie ceny.

Napriek ohlásenému dovozu ruského zemného plynu na Slovensko od prvého februára cez SPP situácii v Európe to nepomôže.

Problémom je totiž nízka prepravná kapacita cez Turkstream a následne európske plynovody, kde sa nachádza viacero úzkych hrdiel, najmä na strane Maďarska a Slovenska.

Znamená to, že ide iba o zmenu dodávateľa, nie celkového objemu, ktorý nakupuje Európa či Slovensko.

Ak budú krajiny dlhodobo odmietať naplniť svoje zásobníky pred nadchádzajúcou zimou za vysoké ceny a ak sa problémov ako s Ukrajinou vyskytne viac, situácia môže potenciálne eskalovať jeho nižšou dostupnosťou.