Švédska obranná skupina Saab v piatok oznámila výsledky za druhý štvrťrok 2025, ktoré prekonali očakávania, a vidí veľký rastový potenciál vďaka rozhodnutiu krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zvýšiť výdavky na obranu.

Tržby Saabu dosiahli 19,8 miliardy švédskych korún (1,75 miliardy eur), čo je nárast oproti 15,2 miliardy pred rokom a viac, než očakávali analytici (18,1 miliardy).

Čistý zisk za druhý štvrťrok vzrástol na 1,5 miliardy korún (zhruba 133 miliónov eur) z vlaňajšej miliardy, pričom prekonal odhady (1,3 miliardy). „Pohybujeme sa vo svete, kde geopolitické napätie eskaluje, najmä v dôsledku konfliktov na Blízkom východe a vojny na Ukrajine,“ uviedol generálny riaditeľ Micael Johansson.

Po júnovom samite NATO sa členské štáty zaviazali zvýšiť obranné výdavky na päť percent HDP do roku 2035. „To umožní významný rast pre náš sektor, no prechod od plánovania k reálnym nákupom si vyžaduje čas,“ dodal Johansson. Saab pokračuje v investíciách do rozširovania kapacít a úzko spolupracuje s dodávateľmi, aby zabezpečil budúce dodávky.