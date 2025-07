Výdavky členských štátov EÚ na obranu vzrástli od roku 2021 o viac ako 30 percent. Podľa údajov Európskej obrannej agentúry sa zvýšili z 214 miliárd eur v roku 2021 na odhadovaných 326 miliárd v roku 2024. Prudký nárast zaznamenal aj dopyt po pracovnej sile v tomto sektore, ukazujú dáta platformy Indeed.

Od roku 2022 rastú pracovné ponuky rýchlejšie ako zvyšok trhu práce. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo zostávajú hlavnými centrami náboru v obrannom priemysle. Zvýšený dopyt po obrane je úzko spätý s ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Pribúdajúce napätie na Blízkom východe po konflikte medzi Izraelom a Iránom tiež pridáva svoje.

K máju 2025 boli pracovné ponuky v obrannom sektore o 41 percent vyššie ako v roku 2021, zatiaľ čo širší trh mierne zaostával, uvádza Euronews.

Podľa ekonómky Virgínie Sondergeldovej z Indeed Hiring Lab je vplyv geopolitiky na záujem o obranný sektor zreteľný. Platí to najmä v Nemecku, kde počet vyhľadávaní prudko vzrástol od začiatku ruskej vojny na Ukrajine a odvtedy zostáva vysoký. Udržanie kvalifikovanej pracovnej sily si ale vyžiada dlhodobé verejné investície, uvádza odborníčka.

Medzinárodné spoločnosti ako Airbus Defence and Space, MBDA či KNDS vedú cezhraničné európske projekty v oblasti letectva, raketových systémov a obrnených vozidiel. Najžiadanejší sú softvéroví vývojári a inžinieri.

Softvérový vývoj vedie Spojené kráľovstvo, ktoré tvorí 14,5 percenta pracovných ponúk veľkých obranných firiem. Vo Francúzsku je to 11,9 percenta, v Nemecku 10,2 percenta. V samotnom Francúzsku dominujú pozície v priemyselnom inžinierstve (19 percent). Inžinierske, výrobné a manažérske úlohy tvoria jadro náboru vo všetkých krajinách.

Firmy z aktuálnej situácie ťažia. Hodnota nemeckého vývozu zbraní v roku 2024 presiahla 13 miliárd eur, pričom v prvom štvrťroku 2025 smerovalo 80 percent do „blízkych partnerských krajín“, informuje CNBC. Ide o členov EÚ, ale aj Japonsko, Južnú Kóreu, Austráliu, Nový Zéland, Singapur, Švajčiarsko a Ukrajinu.

Nemecko je piatym najväčším vývozcom ťažkej výzbroje na svete, ukazujú údaje štokholmského think-tanku SIPRI. Krajina zároveň čelí čoraz väčšej pozornosti pre exporty do kontroverzných regiónov, ako je Izrael či Egypt. Zbrojárske firmy ako Rheinmetall, Hensoldt či MTU Aero Engines zaznamenali prudký rast tržieb aj cien akcií.

V období 2020 až 2024 boli podľa SIPRI troma najväčšími odberateľmi nemeckých zbraní Ukrajina (19 percent), Egypt (19 percent) a Izrael (11 percent). Z pohľadu typov exportov dominovali lode (41 percent), obrnené vozidlá (16 percent), rakety (11 percent) a motory (9,5 percenta).

Najväčší nemeckí výrobcovia zbraní a ich trhy

Rheinmetall

Nemecký zbrojár špecializujúci sa na muníciu, zbrane a obrnené vozidlá. V roku 2024 pochádzalo viac než 46 percent tržieb z ostatnej Európy, 9,6 percenta z Ázie a Blízkeho východu, 7,7 percenta z Ameriky a 5,8 percenta z iných regiónov (najmä Austrálie). Len tretina tržieb bola z domáceho trhu.

MTU Aero Engines

Výrobca motorov pre civilné a vojenské lietadlá. Dominujú dodávky motorov EJ200 pre stíhačku Eurofighter. V roku 2024 tvorili 70 percent tržieb (civil + vojenský segment) Spojené štáty, nasledované Nemeckom a Áziou. Vojenská časť biznisu sa sústreďuje najmä na Európu a Nemecko.

Hensoldt

Firma vznikla oddelením od Airbusu v roku 2020 a špecializuje sa na elektronickú obranu a senzory. Až 87,8 percenta tržieb pochádzalo z Európy. Zvyšok bol rozdelený medzi Blízky východ, Áziu a Pacifik, Severnú Ameriku a Afriku.

Renk

Spoločnosť z Augsburgu vyrába prevodovky pre tanky a vojnové lode. Dodáva techniku viac než 70 armádam sveta vrátane EÚ, NATO, Južnej Kórey, Indie a Izraela. V roku 2024 dosiahla tržby 1,14 miliardy eur, z čoho 27 percent pochádzalo z Nemecka, 20 percent z USA a 11 percent z Južnej Kórey.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)

Dcéra najväčšieho nemeckého výrobcu ocele. TKMS je významný hráč v oblasti vojnového námorníctva. V prvej polovici fiškálneho roka 2025 smerovalo zhruba 30 percent tržieb do nemecky hovoriacich krajín (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko), ďalších 30 percent do západnej Európy, 18 percent do Južnej Ameriky a 15 percent do Afriky a Blízkeho východu.