Výrazný rast európskych obranných akcií v roku 2025 priniesol jasných víťazov. Zároveň otvoril dvere menším firmám, ktorých činnosť má aspoň okrajové väzby na obranný priemysel. Investori začali aktívne vyhľadávať spoločnosti s potenciálom profitovať z miliárd eur presmerovaných do armádnych rozpočtov – od výrobcov nočného videnia cez dodávateľov robotiky až po chemické podniky.

Zatiaľ čo nemecký výrobca tankov a munície Rheinmetall zaznamenal trojnásobný nárast hodnoty, ešte vyššie zisky priniesli investície do menších firiem ako Exail Technologies, špecialistu na námorné drony, alebo rakúskej Steyr Motors, ktorá vyrába motory pre obrnené vozidlá a lode. Obe spoločnosti vykázali štvornásobné zhodnotenie, uvádza Bloomberg.

Podľa Jamieho Murraya zo Shore Capital Stockbrokers sa apetít investorov po menších obranných spoločnostiach v Spojenom kráľovstve a Európe citeľne zvýšil. Investori sú ochotní prehliadať krátkodobé výzvy v prospech strednodobých príležitostí.

Medzi najvýraznejších víťazov patrí Theon International, výrobca termovíznych a nočných okuliarov, ktorého akcie po vlaňajšom debute v Amsterdame vzrástli viac než trojnásobne.

Ďalší silní hráči:

Exosens z Paríža , ktorý ponúka zobrazovacie riešenia pre nízke svetelné podmienky. Od svojho debutu v júni 2024 si akcie pripísali 124 percent.

Exail Technologies , jeden z lídrov obranného rastu, získal kontrakt na podmorské drony na vyhľadávanie mín. Očakávaná hodnota zmluvy v stovkách miliónov eur katapultovala trhovú kapitalizáciu spoločnosti z 340 miliónov na 1,26 miliardy eur.

Chemická spoločnosť Alzchem z nemeckého Trostbergu vyrába suroviny pre pohonné látky do delostreleckej munície kalibru 155 mm podľa štandardov NATO. Firma podpísala kontrakt s americkým ministerstvom obrany a zároveň získala podporu Európskej komisie.

Thyssenkrupp , obchodovaný za približne 11-násobok zisku, sa stal jedným z víťazov roka. Jeho akcie viac než zdvojnásobili hodnotu vďaka plánovanému odčleneniu divízie stavby ponoriek.

Heidelberger Druckmaschinen , nemecký výrobca tlačiarenských strojov, skúma možnosti presunu do obranného priemyslu prostredníctvom divízie priemyselných riešení. Akcie si v tomto roku pripísali 56 percent.

Taliansky výrobca špeciálnych vozidiel Iveco Group sa stal predmetom konkurenčného boja o obrannú divíziu, čo vytlačilo akcie na historické maximá. Firma vyvíja vozidlá pre armádu aj civilnú ochranu a expanduje do umelej inteligencie a softvéru. Za divíziu obrany údajne požaduje až 1,5 miliardy eur.

Bodujú ale aj tradičné mená ako Rheinmetall, Leonardo, Saab, Thales a BAE Systems. Ich akcie sa obchodujú v priemere za 34-násobok očakávaného zisku, zatiaľ čo priemerný pomer v indexe Stoxx 600 je pod 15.

Nemecká spoločnosť Rheinmetall, známa výrobou tankov a munície, bude od 20. júna zaradená do hlavného európskeho akciového indexu Euro Stoxx 50. Stane sa tak jedinou čisto obrannou firmou v indexe. Dôvodom rýchleho zaradenia je prudký rast akcií. Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 vzrástli približne o 1 800 percent. Trhová kapitalizácia sa vyšplhala na takmer 87 miliárd eur.

Medzi satelitné firmy s obrannou expozíciou patrí Eutelsat, ktorého akcie vystrelili o 300 percent, keď investori očakávali, že sa zapojí do výstavby európskej vojenskej satelitnej siete. Eutelsat sa profiluje ako alternatíva k systému Starlink na Ukrajine, ale časť ziskov stratila pre obavy z vysokej zadlženosti.

Kým európskym akciám sa darí, najväčší inštitucionálni investori začínajú obmedzovať investície do Spojených štátov. Oslabovanie dolára, neistota okolo ciel a vysoký schodok verejných financií vedú globálnych správcov aktív k prehodnoteniu váhy USA v ich portfóliách.

„Ľudia musia prehodnotiť expozíciu voči USA,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti AllianceBernstein Seth Bernstein podľa Financial Times. Je správcom aktív v objeme 780 miliárd dolárov. „Deficit bol problémom už dlhšie, ale teraz sa zhoršuje. Nie je udržateľné, aby USA pokračovali v takomto tempe zadlžovania. V kombinácii s nepredvídateľnou obchodnou politikou to prirodzene vedie investorov k otázke, do akej miery chcú byť sústredení v jednom regióne.“