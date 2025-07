Talianska vláda pod vedením premiérky Giorgie Meloniovej čelí výzve zvýšiť obranné výdavky v súlade s plánmi NATO na päť percent HDP do roku 2035. Keďže vlani krajina míňala len 1,49 percenta HDP, Rím hľadá spôsoby, ako tento cieľ splniť. Jedným z návrhov je zaradiť dlhodobo plánovaný most cez Messinský prieliv medzi vojenské výdavky.

Tento projekt, ktorý by spojil Kalábriu a Sicíliu, má stáť približne 13,5 miliardy eur a stal by sa najdlhším visutým mostom na svete. Myšlienka spojenia pevniny so Sicíliou má korene ešte v rímskej ríši a bola snom aj pre Benita Mussoliniho či Silvia Berlusconiho, uvádza Politico.

Zástancami myšlienky sú obaja podpredsedovia vlády, a síce minister zahraničných vecí Antonio Tajani aj minister infraštruktúry Matteo Salvini. Zdôrazňujú strategický význam stavby z hľadiska obrany NATO, nielen jej ekonomickú funkciu. Vláda už v apríli uviedla, že most má „strategický význam pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť“ a že by mohol „zohrávať kľúčovú úlohu pri obrane a zabezpečení pohybu ozbrojených síl Talianska a spojencov“.

Politicky by takýto krok mohol byť výhodný pre G. Meloniovú, ktorá sa snaží presvedčiť verejnosť, skeptickú voči zbrojeniu, o potrebe vyšších výdavkov na obranu.

Podľa pravidiel NATO by z cieľových piatich percent HDP mohlo ísť až 1,5 percenta na širšie strategické výdavky vrátane infraštruktúry. Most by sa tak mohol zaradiť do tejto kategórie.

Zároveň by to podľa talianskeho ministerstva financií pomohlo prekonať technické a legislatívne prekážky, ktoré stavbe bránili celé desaťročia – vrátane rizika zemetrasení, vysokých nákladov, potreby presídlenia obyvateľov a odporu miestnych samospráv.