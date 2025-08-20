Slovenská republika patrí z hľadiska počtu obyvateľov i rozlohy medzi menšie krajiny. Napriek tomu sa jej administratívne členenie skladá z 8 samosprávnych krajov, 79 okresov a takmer 3 000 obcí. Existuje predpoklad, že takto fragmentované územie by bolo možné spravovať efektívnejšie s nižším počtom administratívnych celkov na všetkých úrovniach.
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga poukazuje na možnosť zefektívnenia verejnej správy porovnaním s Dánskom: „Podobne veľké Dánsko má iba 98 obcí a 5 krajov. Ušetrilo by sa na počte starostov, ich asistentov a poslancov, ako aj na nákladoch na budovy, administratívu a verejné obstarávanie. Služby by boli kvalitnejšie pri menšej rozdrobenosti a väčšej profesionalite.“
Zníženie počtu samosprávnych celkov by mohlo priniesť úspory v ráde stoviek miliónov eur, pričom v prípade implementácie komplexnejšej reformy môže byť redukcia nákladov ešte výraznejšia. „Podľa našich odhadov by sa úspora mohla pohybovať v ráde miliárd eur. Verejná správa zahŕňa až 8 000 inštitúcií, z ktorých mnohé je možné zlúčiť alebo zrušiť bez negatívneho vplyvu na kvalitu verejných služieb,“ dopĺňa M. Kiraľvarga. Zamestnávatelia zároveň dlhodobo upozorňujú, že uvoľnenie zamestnancov z verejného sektora, kde v súčasnosti pôsobí približne každý piaty zamestnanec na Slovensku, by mohlo prispieť k riešeniu problému nedostatku pracovnej sily na trhu.
Významným prínosom prípadnej reformy je, že generované úspory by mali mať každoročný charakter, čo by mohlo prispieť k zníženiu deficitu verejných financií na udržateľnú úroveň pod tri percentá HDP. Návrh na rušenie okresov bez väčších podrobností predložil v rámci koaličnej rady najmenší partner, Slovenská národná strana.
Realizácia reformy si vyžiada cielené personálne a technologické audity na ministerstvách a v ostatných orgánoch štátnej správy a samosprávy. Ich výsledkom by mala byť identifikácia neefektívnych činností a nadbytočných pracovných miest. Hlavnou prekážkou implementácie je však politické riziko spojené so stratou voličskej podpory, keďže hromadné prepúšťanie je nepopulárnym opatrením. Práve tento faktor je kľúčovým dôvodom, prečo napriek opakovaným politickým deklaráciám zostáva počet zamestnancov vo verejnom sektore dlhodobo vysoký.
„Bez zodpovedných krokov dnes hrozí, že sa táto nerovnováha ešte prehĺbi a ohrozí schopnosť financovať verejné služby v budúcnosti,“ upozorňuje Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). V nadväznosti na toto varovanie asociácia podporuje redukciu počtu vyšších územných celkov a v rámci hľadania úspor navrhuje zrušenie viacerých samostatných štátnych inštitúcií, ktorých kompetencie môžu ministerstvá prevziať bez navýšenia počtu svojich zamestnancov.
Zaujímavý experiment NBS
Nástup umelej inteligencie (AI) prináša potenciál pre zvýšenie produktivity práce. Tento predpoklad sa rozhodla overiť aj Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom internom experimente, ktorého sa zúčastnilo 101 zamestnancov.
