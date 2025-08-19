Fúzie a akvizície v americkom ropnom a plynárenskom sektore v roku 2024 výrazne vzrástli napriek nižším cenám komodít, pretože energetické spoločnosti zvýšili výdavky s cieľom zlepšiť efektivitu a zisky, oznámila poradenská spoločnosť EY.
Konsolidáciu v odvetví viedlo niekoľko obchodov medzi najväčšími hráčmi vrátane Exxon Mobil, Diamondback Energy a ConocoPhillips. Spoločnosti s dostatkom hotovosti sa zamerali na zvyšovanie efektivity prostredníctvom rozsahu, uviedol partner EY pre stratégiu a energetické transakcie Bruce On. „Ide o nový pohľad na procesy, nástroje, pracovnú silu a všetko, čo súvisí s prevádzkovými činnosťami,“ dodal.
Popredné energetické firmy vlani vynaložili na fúzie a akvizície 206,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo rok predtým „iba“ necelých 48 miliárd dolárov. Vlaňajšie zisky klesli o desať percent na 74,8 miliardy dolárov, čo je menej ako polovica rekordných čísiel z roku 2022, najmä v dôsledku nízkych cien komodít.
Najväčším kupujúcim bol Exxon Mobil s celkovými nákladmi na obstaranie majetku 84,5 miliardy dolárov.