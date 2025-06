Nemecká vláda plánuje investovať do obrany a infraštruktúry rekordný objem financií, poukazuje návrh štátneho rozpočtu.

Podľa plánov ministra financií Larsa Klingbeila by si kabinet mal do konca roka 2026 požičať viac než 170 miliárd eur. Tento rok by malo ísť o 81,8 miliardy a na budúci rok o 89,3 miliardy eur.

Vládne výdavky by sa tento rok mali zvýšiť o približne šesť percent na 503 miliárd eur a v roku 2026 na 519,5 miliardy eur.

Z toho by mali výdavky na obranu predstavovať 75 miliárd eur, teda 2,4 percenta hrubého domáceho produktu. Návrh rozpočtu okrem toho zahrnuje aj výrazné zvýšenie výdavkov na infraštruktúru (115,7 miliardy eur tento rok a 123,6 miliardy eur na budúci rok).