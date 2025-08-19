Prvýkrát v histórii smerujú investície čínskych výrobcov elektromobilov viac do zahraničia než na domáci trh. Tento posun je reakciou na silnejúcu konkurenciu, obchodné bariéry a geopolitické napätie, uvádza najnovšia správa americkej konzultačnej spoločnosti Rhodium Group, o ktorej informuje portál CNBC.
Zahraničný kapitál pritom prúdi najmä do strategickej výroby batérií, ktorá predstavuje až 74 percent všetkých oznámených projektov. Ide o najnákladnejšiu a technologicky najnáročnejšiu časť elektromobilu. Zároveň rastú investície aj do zahraničných montážnych závodov, čo naznačuje dlhodobú ambíciu čínskych firiem budovať komplexný výrobný ekosystém mimo Číny.
„Dramatický pokles domácich investícií je evidentný. Kým v roku 2022 dosiahli investície do výroby elektromobilov v Číne rekordných viac než 90 miliárd dolárov, v roku 2023 klesli na 41 miliárd a v roku 2024 sa prepadli až na 15 miliárd dolárov,“ píšu analytici z Rhodium Group. Dodávajú, že zahraničné investície, hoci sú v absolútnych číslach stále nižšie, vlani len tesne prekonali domáce výdavky.
Reakcia na tlak zo Západu
Čínski výrobcovia čelia na domácom trhu silnej konkurencii a saturácii, zatiaľ čo export brzdia rastúce clá, najmä zo strany Európskej únie a Spojených štátov. Rhodium Group zdôrazňuje, že čoraz viac firiem si uvedomuje, že najefektívnejším spôsobom, ako obísť tarify a získať podporu miestnych vlád, je priama investícia v danom regióne a vytváranie pracovných miest.
Napriek rastúcej aktivite však čínske projekty v zahraničí čelia viacerým výzvam. Zatiaľ sa podarilo zrealizovať len približne štvrtinu všetkých oznámených plánov, zatiaľ čo úspešnosť domácich projektov je takmer dvojnásobná. Zahraničné projekty sú navyše takmer dvakrát častejšie zrušené. Čínski investori totiž často narážajú na komplikované povoľovacie procesy, prísne environmentálne normy či pracovné predpisy, na ktoré nie sú vždy dostatočne pripravení.
Viaceré kľúčové investície už však prešli do prevádzky. Automobilka Great Wall Motor otvorila svoju prvú továreň v Brazílii a zvažuje výstavbu ďalšej v regióne. Jej konkurent BYD, najväčší čínsky výrobca elektromobilov, spustil výrobu v Brazílii už v júli a buduje továreň aj v Maďarsku. BYD pritom v prvých siedmich mesiacoch tohto roka predal v zahraničí viac než 545-tisíc vozidiel, čím prekonal celý objem predaja z minulého roka.
Expanziu do Európy medzitým potvrdzujú aj ďalšie spoločnosti. Výrobca batérií Envision otvoril prvú továreň vo Francúzsku a koncern Geely, vlastník značky Volvo, stavia závod v Košiciach. So zvyšujúcou sa orientáciou na zahraničné trhy však pribúdajú aj obavy. V Číne sa rozprúdila diskusia o úniku technológií, strate pracovných miest a oslabovaní domáceho priemyslu. Peking preto zvažuje zavedenie prísnejších regulačných rámcov pre investície do strategických sektorov.
Napriek týmto obavám zostáva diverzifikácia výroby a presun kapitálu do zahraničia pre čínske automobilky nevyhnutným krokom, ak sa chcú etablovať ako globálni hráči a získať významný podiel na zahraničných trhoch.