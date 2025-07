Britské banky poskytli v máji nečakane vysoký počet úverov na bývanie. Realitný trh sa zotavuje nečakane rýchlo po tom, ako tamojšia vláda od nového rozpočtového roka zhoršila podmienky pri kúpe domu.

Bank of England (BoE) zverejnila, že v máji schválili banky celkovo 63 032 hypotekárnych úverov, zatiaľ čo mesiac predtým to bolo 60 656 pôžičiek. Ekonómovia očakávali, že počet úverov na bývanie ešte klesne, a to v priemere na 59 750.

Podporu záujemcom o hypotéky poskytujú klesajúce úrokové sadzby. V júni BoE ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,25 percenta, predtým ju však od augusta 2024 štyrikrát znížila. Navyše, investori očakávajú, že do konca roka zníži banka hlavnú úrokovú sadzbu ešte dvakrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu.