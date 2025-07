JPMorgan Chase v júni oznámil fintech spoločnostiam, že im plánuje účtovať poplatky za prístup k údajom z bankových účtov svojich klientov. Mnohé to, pochopiteľne, prekvapilo, a nie práve príjemne. Tento krok by totiž mohol veľkej časti zákazníkov znemožniť používanie stablecoinov a kryptomien. „Kryptopriemysel by to zničilo,“ dodal pre magazín Fortune pod podmienkou anonymity jeden z vedúcich predstaviteľov odvetvia.

Poplatky by boli neúnosné aj pre mnohé začínajúce fintech firmy. Jedna z nich odhadla, že výdavky za prístup k API JPMorganu by prevýšili celkové príjmy spoločnosti za celých desať rokov jej existencie. „To by položilo každého. Všetci by museli zvýšiť ceny o tisíc percent, aby to pokryli,“ uviedol výkonný predstaviteľ.

Krypto a fintech firmy zvyčajne využívajú na prístup k účtom klientov vo veľkých finančných inštitúciách ako JPMorgan Chase agregátorov ako Plaid alebo MX. Doteraz banky tieto firmy nespoplatňovali. Analytici si myslia, že etablované fintech spoločnosti ako PayPal a Block by prípadné zmeny výrazne nepocítili.

Podľa Alexa Rampella z Andreessen Horowitz sa JPMorgan nerozhodol účtovať fintechom poplatky za prístup k údajom klientov, aby získal nový zdroj príjmu. Má ísť o spôsob, ako zničiť konkurenciu. „Ak mu to prejde, každá banka pôjde v jeho stopách,“ dodal. Možno nie je ďaleko od pravdy.

Generálny riaditeľ JPMorganu Jamie Dimon sa nesympatiami k fintech spoločnostiam vôbec netají. Už v roku 2021 povedal, že by sa ich banky mali „smrteľne báť“, pretože v priebehu nasledujúcich desiatich rokov budú pre ne „brutálnou konkurenciou“.