Pokles úrokových sadzieb od jesene minulého roka zvýšil na Slovensku dopyt po úveroch na bývanie. Vyšší záujem sa prejavil v postupnom zrýchlení medziročného rastu nových hypoték na 4,7 percenta v apríli tohto roka, čo je najvyššia hodnota od septembra 2023, konštatuje Národná banka Slovenska.

„Môžeme potvrdiť, že nárast je prítomný a pomerne dynamický. Najmä od tretieho kvartálu 2024, keď nám začali klesať sadzby, tempo úverov sa nám zrýchlilo... Nie sú to také dynamické nárasty, ako sme videli v rokoch 2019 až 2021, ale ten trh ožíva, to vidíme,“ uviedol riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák.

Sadzby podporili úverovú aktivitu

Dominantným faktorom je podľa neho vždy vývoj úrokových sadzieb. Minuloročný pokles sadzieb Európskej centrálnej banky postupne vplýval na dlhodobé trhové sadzby a následne aj na úročenie hypoték. „V apríli sadzby na nové úvery dosiahli v priemere 3,9 percenta. Ďalší vývoj je veľmi ťažké odhadnúť, ale minimálne, čo diskutujeme s ľuďmi z trhu, zdá sa, že to tempo znižovaní už pravdepodobne nebude také významné, ako sme videli doteraz,“ priblížil Ličák.

Druhým dôležitým faktorom, ktorý vplýva na hypotekárny trh, je podľa neho pomerne dobrá finančná situácia domácností. „Napriek tomu, že sa zvykneme sťažovať, hovoriť o tom, ako sa situácia zhoršuje, tie čísla nám ukazujú, že je pomerne dobrá. Nielen makročísla, ale vidíme detailne finančnú situáciu domácnosti, ktoré majú úver a tá situácia vonkoncom nie je zlá,“ zhodnotil.

Poukázal, že podobný vývoj zaznamenali aj ceny nehnuteľností. Rast cien bytov bol v apríli na úrovni okolo 12 percent a tento nárast bol pomerne plošný na celom Slovensku. Dôvodom sú rovnako klesajúce úrokové sadzby a pomerne dobrá finančná situácia domácností. „Očakávame, že tieto trendy môžu ešte pokračovať, ale dôležitý bude vývoj úrokových sadzieb ako pre hypotéky, podobne aj pre trh nehnuteľností,“ avizoval Ličák.

Trh s bývaním ovplyvní demografia

Centrálna banka sa v správe venovala aj vplyvu starnutia obyvateľstva na hypotekárny trh. Keď totiž bude na Slovensku menej mladých ľudí, prejaví sa to aj na dopyte po hypotékach.

„Očakávame, že v horizonte desiatich rokov by nám mohol počet nových hypoték klesnúť až o štvrtinu. To sa prirodzene prejaví na pomalšom raste úverov. Tak isto sa to prejaví v tom, že portfólio úverov, ktoré banky držia vo svojich bilanciách, zostarne,“ vysvetlil Ličák s tým, že v horizonte 15-tich rokov budú podľa odhadov NBS ľudia nad 45 rokov tvoriť viac ako polovicu hypotekárneho portfólia bánk.

„Neznamená to automaticky nejaké výrazné zmeny alebo riziká pre finančnú stabilitu, ale minimálne je to trend, ktorý spôsobí alebo prinesie nové výzvy alebo riziká najmä pre riadenie úverového portfólia,“ doplnil riaditeľ odboru finančnej stability NBS.