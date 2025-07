Sickla v Štokholme sa mení na najväčší urbanistický projekt z dreva na svete. Nová mestská štvrť má ukázať, že stavebný priemysel môže byť klimaticky udržateľný a aj atraktívny. Lokalita v južnej časti hlavného mesta sa čoskoro premení na Stockholm Wood City – ambiciózny projekt, ktorého hlavný stavebný materiál nie je oceľ ani betón, ale drevom spevnené panely.

Ide o najväčšiu urbanistickú výstavbu z dreva na svete, informuje CNBC. Developer Atrium Ljungberg do nej investuje 12 miliárd švédskych korún (približne 1,06 miliardy eur). Prvé byty majú byť hotové do konca roka 2025, ďalšie časti pribudnú do roku 2027.

„Pracujeme v sektore, v ktorom dokáže dosiahnuť skutočný rozdiel,“ hovorí riaditeľ rozvoja spoločnosti Atrium Ljungberg Håkan Hyllengren. Stavebníctvo je podľa OSN najväčším producentom skleníkových plynov – podieľa sa na nich až 37 percentami.

Štokholmský drevený projekt má ukázať, že výstavba môže fungovať aj inak. Všetky stavby v novej štvrti budú mať drevené konštrukcie, podlahy aj steny, pričom využívajú modernú technológiu krížovo lepeného dreva (CLT).

Štvrť s rozlohou 250-tisíc štvorcových metrov ponúkne byty, kancelárie, školy, obchody aj komunitné priestory, a zároveň zachováva pôvodné industriálne budovy – tie budú slúžiť ako knižnice či kiná.

„Bežne sa drevo používa len pri samostatných domoch,“ vysvetľuje architekt Oskar Norelius zo štúdia White Arkitekter, ktoré na projekte spolupracuje. „Toto je úplne nová úroveň.“

Štúdie ukazujú, že výstavba z CLT dreva generuje výrazne menej emisií než konvenčné materiály. Podľa analýzy USDA z roku 2024 má drevená stavba až o 81 percent nižší klimatický dopad než betónová, a v porovnaní s oceľou je rozdiel 76 percent.

Aj keď je betónová podlaha o približne 20 percent lacnejšia, výstavba z dreva je rýchlejšia, čo developerom umožňuje skôr prenajímať byty či kancelárie. „A navyše, drevo pôsobí príjemne, čo zvyšuje hodnotu aj atraktivitu budov,“ dodáva H. Hyllengren.

Vzhľadom na to, že takmer 70 percent Švédska pokrývajú lesy, má krajina k drevu blízky vzťah – kultúrny aj ekonomický. Drevené stavby preto nie sú len ekologickou voľbou, ale aj návratom ku koreňom. Drevo si obľúbili aj samotní návštevníci. V budove Sara Kulturhus vraj ľudia objímajú drevené stĺpy.