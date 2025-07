V pracovnom svete aj v podnikaní platí jednoduché pravidlo: kto je rýchlejší, má navrch. Pri uchádzaní sa o novú pozíciu to platí dvojnásobne. Práve rýchla reakcia môže rozhodnúť o tom, či si zamestnávateľ kandidáta vôbec všimne.

Dáta z profesijnej siete LinkedIn ukazujú, že uchádzači, ktorí reagujú na pracovnú ponuku do desiatich minút od prijatia notifikácie, majú až štyrikrát vyššiu šancu získať spätnú väzbu od zamestnávateľa. V praxi to znamená, že promptná reakcia vás dokáže okamžite odlíšiť od desiatok ďalších kandidátov.

Podobný trend potvrdzuje aj analýza portálu Indeed. V Spojených štátoch majú uchádzači, ktorí odpovedajú na správu od potenciálneho zamestnávateľa do 24 hodín, 4,1-násobne vyššiu pravdepodobnosť prijatia do zamestnania a až 6,7-násobne vyššiu pravdepodobnosť, že budú pozvaní na pracovný pohovor.

„Ideálne je odpovedať do štyroch až osem hodín od zobrazenia pracovnej ponuky,“ uviedla Patrice Lindo, riaditeľka kariérnej platformy Career Nomad.

Kariérna koučka Susan Peppercornová pre portál Business Insider zároveň upozorňuje: „Keď má zamestnávateľ dostatok životopisov, ďalšie už nemusí ani otvoriť.“ Z tohto dôvodu odporúča vyhýbať sa pozíciám, ktoré už získali obrovskú pozornosť - pravdepodobnosť úspechu v takýchto prípadoch výrazne klesá.

Hoci je rýchlosť dôležitá, netreba si ju zamieňať s unáhlenosťou. Blesková odozva neznamená poslať univerzálny životopis bez úprav. Každá odpoveď by mala byť prispôsobená konkrétnej pozícii a ideálne by ju mal sprevádzať aj motivačný list.

„Zamestnávateľ možno inzerát nezrušil, no ak aj po dvoch týždňoch stále len dolaďujete životopis, pravdepodobne vás aktívnejší uchádzači už predbehli,“ dodáva S. Peppercornová.