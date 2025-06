Mnohí kandidáti netušia, že pracovný pohovor sa začína už prvým telefonátom s HR oddelením. Poznatky, ktoré o nich možno získať pri prvom kontakte, sú pre náborového pracovníka cenné, keďže kandidáti sú v situácii, na ktorú neboli úplne pripravení a sú nútení odpovedať spontánne. Uchádzači si toho nie sú vždy vedomí a prvotnému telefonátu nepripisujú žiadny veľký význam.

Mali by si však uvedomiť, že počnúc prvým telefonátom sú v priebehu celého výberového procesu pod drobnohľadom. Týka sa to nielen obsahu ich odpovedí či toho, na čo sa pýtajú a ako odpovedajú, ale aj ich správania, oblečenia, reči tela či dokonca množstva použitého parfému. Zamestnávateľ im navyše kladie otázky, ktorých cieľom je dostať ich pod tlak, pričom oveľa dôležitejšia než odpoveď býva schopnosť primerane zareagovať.

Utáraní uchádzači

„Skúmame, či je verbálny prejav uchádzača v súlade s jeho neverbálnym prejavom. Ak tam niečo nesedí, personalista spozornie a ďalšími otázkami ide viac do hĺbky,“ hovorí výkonná riaditeľka personálnej agentúry Trigon Consulting Miriam Krpelánová. K bežným neverbálnym prejavom patrí nervózne ošívanie sa, chvenie rúk či hlasu, postavenie tela alebo poloha rúk alebo nôh. Tieto prejavy môžu odhaliť skutočný postoj kandidáta k tomu, o čom sa hovorí.

Mnohí uchádzači sa usilujú maskovať neistotu tým, že veľa rozprávajú. M. Krpelánová zdôrazňuje, že personalista nesleduje množstvo vypovedaných myšlienok, ale skôr to, či je uchádzač schopný odpovedať konkrétne na konkrétnu otázku. Ak odbieha od témy, môže to znamenať, že sa chce odpovedi vyhnúť alebo otázke nerozumie. HR expertka odporúča, aby bol kandidát autentický a na rovinu priznal, že sa s danou situáciou nestretol alebo potrebuje doplňujúce vysvetlenie.

Aj personalisti očakávajú od uchádzačov otázky, no ak ich je priveľa a ak sú zároveň nesystematické, príliš detailné alebo jednostranne zamerané na zamestnanecké benefity, môže to byť kontraproduktívne. „Ak sa kandidát zaujíma len o benefity pre seba, napríklad o mzdu či bonusy, a nie o to, ako by mohol prospieť firme, nie je to vôbec dobrý signál,“ vysvetľuje Managing Partner personálnej agentúry Alex Peterson Peter Lazový.

Ohovárať sa neoplatí