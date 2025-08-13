Generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami potvrdili, že spoločným cieľom Európy a USA naďalej zostáva dosiahnutie mieru na Ukrajine. Obaja zhodnotili spoločné rokovania veľmi dobre.
„Teraz je na ťahu ruský prezident Vladimir Putin,“ dodal generálny tajomník NATO. Podobné vyjadrenia poskytla aj predsedníčka EK. „Dnes Európa, USA a NATO posilnili spoločnú pozíciu voči Ukrajine... budeme naďalej úzko spolupracovať. Nikto si neželá mier viac ako my; spravodlivý a trvalý mier,“ uviedla von der Leyenová.
Americký viceprezident J. D. Vance po videokonferencii s európskymi lídrami vyhlásil, že zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa je priniesť do Európy opäť mier.
Online stretnutie európskych a amerických lídrov narýchlo zvolal nemecký kancelár Friedrich Merz pred piatkovým stretnutím Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom na Aljaške.