Po zasadnutí zdravotníckeho parlamentného výboru informoval jeho predseda Marek Krajčí (OĽaNO) o tom, že sektor zdravotníctva bude musieť štát dofinancovať. Iba na úrovni štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ide o 163 miliónov eur. Predseda výboru to uviedol v rovnaký týždeň, kedy vláda Ľudovíta Ódora odmietla požiadavku samospráv na dofinancovanie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur z dôvodu, že štát jednoducho nemá dostatok zdrojov.

Predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová sa v relácii TA3 Pozrime sa na to vyjadrila vcelku jasne. „Ja som za rozdelenie VšZP na viac subjektov,“ povedala.

Štátnej poisťovni, ktorá dlhodobo nedokáže efektívne hospodáriť s peniazmi daňových poplatníkov, ďalšie financie zo strany štátu nepomôžu. Takéto zachraňovanie sa dá podľa analytika INESS Martina Vlachynského prirovnať k oddlžovaniu nemocníc, ktoré sa napriek štátnej pomoci zakaždým dostávajú do červených čísel. Poisťovni síce štát pomôže prežiť jeden rok, no systémovo spôsobí omnoho väčšie škody. Výsledkom totiž môže byť to, že súkromné zdravotné poisťovne sa v istom momente rozhodnú z trhu odísť, pretože nebudú môcť konkurovať štátnej poisťovni, ktorá je neustále zvýhodňovaná a dotovaná z daní všetkých.

Lepším riešením by tak skutočne mohlo byť rozdelenie nehospodárnej VšZP. „Ale v kombinácii s privatizáciou aspoň jednej časti. VšZP v súčasnosti trpí tým, že je dominantná a poskytovatelia od nej očakávajú najviac príjmov. Druhým problémom je politický tlak, ktorý je neustále vyvíjaný na manažment a obmedzuje jeho rozhodovanie. Nevidím pritom žiaden prínos zo štátneho vlastníctva zdravotnej poisťovne,“ uviedol M. Vlachynský pre týždenník TREND s tým, že verejné zdroje by sa mohli v zdravotníctve využiť omnoho efektívnejšie.