Medzi dlhodobo najlepšie hodnotené systémy zdravotného poistenia patria tie, ktoré umožňujú a podporujú súťaž. V Európe existuje viacero takýchto systémov. Ich špecifikom je, že majú väčší počet zdravotných poisťovní. Napríklad Švajčiarsko, ale aj Holandsko, ktoré si Slovensko často berie za príklad. Poisťovne v takýchto podmienkach dokážu súťažiť medzi sebou v ponúkaných produktoch aj ich cenou. „Vytvára to väčší priestor pre súťaž ako systémy s jednotnou cenou a rovnakým rozsahom hradenej starostlivosti, ako je to na Slovensku, v Česku či Nemecku,“ uvádzajú autori štúdie Pluralita a súťaž v zdravotníctve Henrieta Tulejová, Marek Tomka a Dominika Šebová.

Zdravotné systémy v Európe sa pritom považujú za jedny z najlepších na svete. Potvrdila to aj štúdia think tanku The Commonwealth Fund, ktorá v štúdii Mirror porovnávala 11 zdravotných systémov, vrátane USA. Medzi krajiny s najlepším systémom sa zaradili Nórsko, Holandsko a Austrália. Všetky hodnotené zdravotné systémy v Európe však predbehli tie v USA aj v Kanade.

Kľúčovým prvkom je, že zdravotné poisťovne majú možnosť využívať súťaž medzi sebou a poskytovateľmi, aby následne zabezpečili dostupnú, kvalitnú a na pacienta orientovanú starostlivosť. Podľa štúdie pritom vychádzajú z New Public Management Policy (Politika novej verejnej správy), ktorá vníma súťaž ako efektívnejší nástroj na dosiahnutie cieľov zdravotných politík, než byrokratické zásahy.

Kratšie čakacie doby

V analýze autori uvádzajú konkrétne príklady využívania súťaže v systémoch zdravotníctva, a to v rámci povinného zdravotného poistenia, teda v Holandsku a Švajčiarsku a v rámci Národnej zdravotnej služby, takzvanom NHS v Dánsku, Nórsku a Veľkej Británii.