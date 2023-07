Po hromadných výpovediach lekárov v roku 2022 zažíva Slovensko ďalší hroziaci kolaps. Tentoraz však výpovede podávajú pediatri zo služieb ambulantných pohotovostí. Dôvodom je to, že poslanci nepredložili do parlamentu návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí. Odmietajú naďalej slúžiť nad rámec pracovného času, ktorý určuje Zákonník práce a najmä bez ohľadu na ich vek a zdravotný stav.

Dôvodom je nedostatok detských lekárov, preťaženosť aj nedodržiavanie Zákonníka práce. Podľa predbežných informácií v roku 2023 chýba viac ako 20 percent, teda zhruba 229 primárnych pediatrov. Ich priemerný vek je 59 rokov. Ak by sa všetci pediatri v dôchodkovom veku rozhodli do práce viac nenastúpiť, až 600-tisíc detí by zostalo bez prístupu k pediatrickej starostlivosti.

Dôvody hromadných výpovedí: - neexistencia skutočnej profesionalizácie APS, ktorou je dobrovoľnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - nedodržiavanie zákonníka práce - povinnosť slúžiť bez ohľadu na vek a zdravotný stav - nízke platby za využitie APS - nízke mzdy za hodinu služby APS a neuplatňovanie príplatkov za víkendy a sviatky - absencia edukácie pacientov ako riešiť ľahké ochorenia

„V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca. Je absolútne kľúčové využiť limitované ľudské zdroje na zabezpečenie základnej liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich na najbližšie obdobie,“ uviedla Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS). Ministerstvu tak nezostáva nič iné, iba nájsť cestu na optimálne využitie pracovnej kapacity, ktorá je vzhľadom na počet detských lekárov obmedzená.

Večer ich navštívi minimum pacientov