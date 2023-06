Zdravotníctvo patrí medzi obľúbené témy politikov a obzvlášť pred parlamentnými voľbami. Najčastejšie sa opierajú o naratívy, ktoré nie sú nevyhnutne založené na faktických údajoch a prispôsobujú si ich s cieľom získať podporu voličov.

Dostatok zdrojov

Vari najčastejšie opakujúcim sa tvrdením je, že financií je v zdravotníctve dosť a úplne by stačilo, aby z neho neodtekali. V rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) patrí Slovensko medzi štáty, ktorých celkové príjmy zdravotníctva na osobu patria medzi najnižšie. V prepočte ide o 2 126 dolárov na osobu, čo je najnižší podiel v rámci V4. Napríklad príjmy zdravotníctva na osobu v Maďarsku predstavujú 2 402, v Poľsku je to 2 568 a v Českej republike 3 805 dolárov.

Na nedostatočné financovanie zdravotníctva poukazuje aj analytička Advance Institute a členka reformného tímu exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca Henrieta Tulejová. Na to, aby Slovensko mohlo dobehnúť Českú republiku, by musel štát naliať do zdravotníctva najmenej 2,2 miliardy eur. Analytička tvrdí, že efektívnou cestou nie je zvyšovanie odvodov, ale platby za poistenca štátu.

Vyťažené ambulancie