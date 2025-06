Nemecká vláda plánuje urýchliť a zjednodušiť systém nákupu zbraní a iného vojenského príslušenstva pre svoje ozbrojené sily (Bundeswehr) s cieľom zabezpečiť, aby bola krajina schopná čeliť akýmkoľvek hrozbám zo strany Ruska. Uvádza sa to v návrhu legislatívy, s ktorým sa v sobotu oboznámila agentúra DPA.

Hlavným cieľom návrhu má byť podľa zdroja denníka Handelsblatt z prostredia vlády „urýchlenie a zjednodušenie všetkého obstarávania pre Bundeswehr“. Legislatíva má vraj umožniť, aby sa niektoré naliehavé armádne tendre nemuseli vyhlasovať na európskej úrovni, ale pre ušetrenie času na tej vnútroštátnej.

Zmeny by sa mali týkať celého systému verejného obstarávania zbraní a udeľovania armádnych štátnych zákaziek. Poslanci by napríklad mohli spustiť bežný postup verejného obstarávania aj vtedy, ak by ešte naň nebolo zabezpečené financovanie. Plán počíta aj s obmedzením administratívnej záťaže obstarávania armádneho vybavenia.

Nemecko začalo v dôsledku vojny na Ukrajine viac investovať do modernizácie svojich ozbrojených síl. Výdavky na armádu sú v krajine čiastočne vyňaté z ústavných limitov ohľadom zahraničných pôžičiek, takzvanej dlhovej brzdy, a ročný rozpočet pre ozbrojené sily sa má každoročne zvyšovať v súlade s najnovším 5-percentným cieľom Severoatlantickej aliancie.

Návrh vo svojom znení spomína, že „v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by Moskva chcela ukončiť vojnu proti Ukrajine“. „Vyhlásenia ruského vedenia skôr naznačujú, že vojnové ciele Ruska presahujú hranice Ukrajiny,“ uvádza sa v návrhu. Nemecký Bundeswehr by vraj z tohto dôvodu mal byť posilnený, aby „zvýšil svoju i aliančnú schopnosť odstrašenia“.