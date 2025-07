Debata o zrušení štátnych sviatkov v mene konsolidácie verejných financií nie je len slovenskou špecialitou. Nedávno podobný návrh predstavil aj francúzsky premiér François Bayrou, no okamžite narazil na silný odpor verejnosti aj politickej opozície.

Na prvé počutie návrh nepôsobí dramaticky. Zrušením dvoch sviatkov by Francúzom ostalo deväť dní voľna, čo v kombinácii s 25 dňami platenej dovolenky stále predstavuje vyšší počet voľných dní než v prípade Nemcov, Talianov či Čechov. V rámci EÚ ide o priemer. Zdanlivo nevinný návrh by okrem toho mohol priniesť do štátnej kasy 4,2 miliardy eur, teda desatinu z plánovaných budúcoročných úspor. Kritickej verejnosti však ide o princíp: Nikomu sa nechce pracovať viac za menej.

Kvapka v mori

Dáta jasne ukazujú, že Francúzsko, podobne ako Slovensko, potrebuje predovšetkým štrukturálne reformy, nie okliešťovanie výhod, ktoré tvoria základ jeho štátneho sociálneho modelu. Hoci sa Paríž nenachádza v rovnako zúfalej situácii ako kedysi grécke Atény, jeho verejný dlh patrí medzi najvyššie v eurozóne - v minulom roku dosiahol 113 percent. Ekonomika medzitým stagnuje a demografická kríza sa prehlbuje.

OECD upozorňuje, že zamestnanosť vo Francúzsku dosahuje len 69 percent, čo je pod priemerom EÚ a dokonca menej než na Slovensku. Ak by sa túto mieru podarilo zvýšiť o desať percentuálnych bodov, výsledný ekonomický prínos by vysoko prevýšil ušetrené miliardy zo sviatkov. Problém teda nespočíva v počte dní voľna, ale v tom, koľko ľudí je mimo trhu práce. Dôvodom sú často zložité regulácie, neflexibilný systém sociálneho zabezpečenia a slabé investície do rekvalifikácie.