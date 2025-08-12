Nemecká polícia namerala na diaľnici Autobahn rekordné prekročenie rýchlosti o viac ako 200 kilometrov za hodinu nad stanovený limit. Pri rutinnom meraní to odhalilo mobilné radarové zariadenie známe ako „Enforcement Trailer“. Na displeji príslušníci zaznamenali rýchlosť 321 kilometrov za hodinu, uviedla polícia.
Vodiča, ktorého totožnosť nebola zverejnená, zachytili 28. júla na úseku diaľnice A2 pri meste Burg, informovala stanica CNN. Podľa vyhlásenia polície v Magdeburgu dostal pokutu vo výške 900 eur, stratil dva body z vodičského preukazu a má trojmesačný zákaz šoférovania.
Nemecké diaľnice Autobahn sú vo svete známe úsekmi bez rýchlostných obmedzení, čo je téma, o ktorej sa v Nemecku už roky diskutuje. Nie všetky však túto výnimku majú – na mieste, kde cestný pirát prekročil predpisy, je povolená maximálna rýchlosť 120 kilometrov za hodinu.