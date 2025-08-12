Najväčší telekomunikačný operátor Ukrajiny Kyivstar očakáva, že v tomto roku získa prostredníctvom uvedenia na newyorskú burzu kapitál v rozpätí od 50 do 200 miliónov dolárov, uviedla agentúra Reuters.
Kyivstar sa stane prvou spoločnosťou so sídlom na Ukrajine, ktorá bude kótovaná na americkej burze, keď sa pripojí k Nasdaq prostredníctvom špeciálnej akvizičnej spoločnosti Cohen Circle, založenej fintech podnikateľkou Betsy Cohenovou. Tento spôsob umožní vyhnúť sa niektorým komplikáciám tradičného prvotného verejného ponúkania akcií.
Materská spoločnosť ukrajinskej firmy, spoločnosť Veon so sídlom v Dubaji, uviedla, že uvedenie na burzu sa očakáva v treťom štvrťroku 2025 a plánuje si ponechať minimálne 80 percent vydaných a nesplatených akcií telekomunikačného podniku.
Veon sa už s investormi dohodol na 52 miliónoch dolárov bež možnosti spätného odkúpenia, čo predstavuje minimálnu sumu, ktorú očakáva získať. Maximálna hodnota by mohla dosiahnuť až 200 miliónov dolárov v závislosti od počtu odkupov.
Kým americký prezident Donald Trump pokračuje v snahách ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj získava podporu od Európy a NATO, Veon dúfa, že uvedenie Kyivstar na burzu pomôže podporiť záujem investorov o ukrajinské aktíva pred plánovanou rekonštrukciou krajiny.
Generálny riaditeľ Veon Kaan Terzioglu po zverejnení hospodárskych výsledkov minulý štvrtok uviedol, že má mimoriadne silnú podporu pre uvedenie Kyivstar zo strany amerických úradov, Ukrajiny i Európskej únie.
Uvedenie na burzu označil za „ľudské IPO“ a vyjadril nádej, že investori z celého sveta prejavia svoju podporu Ukrajine.