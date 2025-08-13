Lepšia nejaká dohoda než žiadna, povedali šéfovia Európskej komisie, keď sa rokovania s USA nebezpečne blížili k začiatku augusta. Teda k termínu, na ktorý Donald Trump blahosklonne odložil platnosť astronomických ciel na dovoz tovaru do USA, ktorými okrem Európskej únie zaťažil väčšinu sveta. A ako sa neskôr ukázalo, 7. augusta začali clá pre väčšinu sveta skutočne platiť. Európska únia sa zdala v lepšej pozícii než iné časti zemegule. Krajiny Európskej únie síce do USA výrazne viac tovaru vyvážajú, než dovážajú, ale v službách je, naopak, obrovský prebytok na strane Spojených štátov.
Prezident Trump však „nepozná lepšie slovo než clá“. A Európa sa za desať rokov nevymanila z obrannej závislosti od USA, naopak, na uzavretie mieru na Ukrajine aj pre dodávky energetických surovín potrebuje Spojené štáty viac než kedykoľvek predtým. To v situácii, keď nielen D. Trump, ale aj väčšina jeho administratívy dávajú najavo, že ich Európska únia aj Európa ako celok veľmi nezaujímajú.
EÚ ako Japonsko
V tejto situácii si Európa podľa väčšiny ekonomických analytikov jednoducho nemohla dovoliť viesť s USA hoci len krátku obchodnú vojnu, napríklad odvetným zdanením amerických technologických gigantov. Musela tak prijať návrh, ktorý bol na stole. A teda rovnakú dohodu, akú niekoľko dní pred Európskou úniou uzavrelo s USA Japonsko, ktoré sa voči Spojeným štátom nachádza v podobnej ekonomickej a bezpečnostnej situácii ako starý kontinent. Tokio sa s USA dohodlo na 15-percentnom základnom cle, hoci Spojené kráľovstvo si vyrokovalo desať percent. Ale Británia do Spojených štátov menej vyváža, než z nich dováža.
Ako sa ukázalo 27. júla v Škótsku, kam za D. Trumpom prišla po predchádzajúcich rokovaniach expertov šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, pätnásť percent základného cla na dovoz európskych výrobkov do USA bolo v danej chvíli maximum možného. O súčasnej „sile“ Európskej únie vo vzťahu k USA svedčil len niekoľko týždňov predtým samit NATO, kde členské štáty bez mihnutia oka pristúpili na podmienku v podobe piatich percent HDP na obranu, ešte pred rokmi úplne nesplniteľnú. Pripomeňme, že ešte pred piatimi rokmi bol rozpočet Slovenska na obranu 1,65 percenta HDP a klesal.
Plyn aj zbrane
Z tohto pohľadu je síce dohoda o obchode, ktorá nesie v osobe podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, hlavného vyjednávača EÚ s USA, slovenskú stopu, ústupkom Washingtonu, ale oveľa menším a vlastne prijateľným. „Dnešná dohoda vytvára istotu v neistých časoch. Prináša stabilitu a predvídateľnosť pre občanov a podniky na oboch stranách Atlantiku,“ uviedla po dohode s Trumpom šéfka Európskej komisie von der Leyenová. „Ide o dohodu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Obchodujeme v objeme 1,7 bilióna eur ročne. Spoločne sme trh s 800 miliónmi ľudí a tvoríme takmer 44 percent svetového HDP,“ upozornila.
Navyše príbeh s clami sa ešte zďaleka nekončí. S výnimkou ocele a hliníka, na ktorých dovoz do USA zostáva pre Európanov v platnosti naďalej 50-percentné clo, je nové 15-percentné clo hornou, nie spodnou hranicou pre európsky vývoz. Únioví a americkí vyjednávači sa podľa U. von der Leyenovej dohodli aj na nulovej sadzbe na množstvo strategických produktov. „Ide o lietadlá a ich súčiastky, niektoré chemikálie, niektoré poľnohospodárske produkty, prírodné zdroje a kritické suroviny. A budeme naďalej pracovať na tom, aby sme do tohto zoznamu pridali ďalšie produkty,“ dodala šéfka Komisie. Dohodu privítal aj Washington. „EÚ zruší významné clá vrátane všetkých úniových ciel na priemyselný tovar vyrobený v USA a dovážaný do EÚ, čím vytvorí obrovské možnosti pre americké produkty a poľnohospodárske plodiny, aby mohli konkurovať a presadiť sa na európskom trhu,“ uviedol Biely dom po uzavretí zmluvy.
Súčasťou dohody je aj nákup energetických surovín za 750 miliárd dolárov a nákup amerického vojenského vybavenia za 600 miliárd dolárov. Túto časť dohody mnohí ekonomickí experti nepovažujú za prehru, ale za úspech. Európa, po ukončení dodávok z Ruska, musí plyn a ropu jednoducho kupovať aj z USA. Podobné je to so zbraňami, pretože európsky obranný priemysel nestíha vyrobiť dostatok zbraní a niektoré kľúčové zbrane na najvyššej technologickej úrovni ani nevyrába.
Francúzsko sa hnevá
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?