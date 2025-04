Vzostup eura je sľubný. Spoločná európska mena by si mohla významne upevniť postavenie v globálnej ekonomike. Nedávne pohyby na trhoch naznačujú, že euro sa čoraz viac vníma ako bezpečný prístav – teda mena, do ktorej investori smerujú kapitál v časoch neistoty a geopolitického napätia.

Tento status dlhodobo patrí doláru, no colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa zamávala všetkým. Investori hromadne opúšťajú americké aktíva, dolár oslabuje a tlak na dlhopisy USA pretrváva.

Pokles dolára a akcií pri súčasnom raste výnosov odzrkadľuje meniace sa fiškálne prostredie, ktoré narúša obraz Spojených štátov ako bezpečného útočiska. „Súbežný výpredaj akcií, štátnych dlhopisov a meny je typický pre rozvíjajúce sa trhy, nie pre jadro svetového finančného systému,“ hovorí Christian Keller z Barclays pre Telegraph. Investori sa zrazu Spojeným štátom obracajú chrbtom, zbavujú sa dolára aj amerických aktív.

Napriek tomu dolár stále dominuje v oficiálnych devízových rezervách, kde tvorí približne 58 percent, zatiaľ čo podiel eura sa pohybuje na úrovni 20 percent. Otázkou tak zostáva, či si euro môže udržať status bezpečného prístavu dlhšie.

Euro voči doláru vyskočilo na najvyššiu úroveň za posledné tri roky. Hlavný ekonóm S&P Global Ratings pre región EMEA Sylvain Broyerl očakáva, že sa priblíži hodnote 1,15 dolára za euro. Udržanie tejto úrovne závisí od schopnosti európskej ekonomiky zmeniť rastový model – teda zamerať sa viac na domácu spotrebu a menej na export, uvádza Euronews. Ak by americký trh obmedzil dovoz, Európa by čelila rastúcej konkurencii zo strany Číny priamo na domácom trhu.

V porovnaní s Európou má Čína výhodu v rozsahu výroby, energetických nákladoch, regulácii podnikania aj v technológiách. Riziko, že Európu zaplavia čínske produkty, ktoré by sa inak predávali v USA, je reálne.

Ak chce Európa tento model zmeniť a pritom sa nevzdať zásad voľného obchodu, musí výrazne posilniť domácu ekonomiku. Tento proces sa už začal, a to najmä vďaka nemeckému stimulačnému balíku, ktorého účinky by sa mali preniesť aj do iných členských štátov. S. Broyerl odhaduje, že účinok nemeckého stimulu a vyšších obranných výdavkov by mohol v roku 2026 pridať 0,25 percentuálneho bodu k HDP EÚ, a v rokoch 2027 a 2028 dokonca až 0,5 bodu. V regióne, kde dlhodobý rast dosahuje len približne 1,2 percenta, ide o výrazné navýšenie.

Spoliehať sa výlučne na fiškálny stimul však nestačí. Európa by mala stavať na silných stránkach: kvalite pracovnej sily, miere úspor a stabilite právneho rámca. To si vyžaduje hlboké reformy – predovšetkým odstránenie prekážok vo vnútornom obchode.

Podľa nedávnej štúdie MMF by zníženie vnútorných obchodných bariér v EÚ na úroveň porovnateľnú s obchodom medzi americkými štátmi mohlo zvýšiť HDP na obyvateľa o sedem percentuálnych bodov. To je dvojnásobok hodnoty európskeho exportu do USA a pomohlo by to obnoviť rozsah trhu v rámci jednotného európskeho priestoru.