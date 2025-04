Rusko profituje z rozsiahlych nákupov zlata pred začiatkom vojny, ktoré teraz pomáhajú kompenzovať straty spôsobené zmrazením časti štátnych rezerv. Hodnota zlatých zásob Ruska od začiatku roka 2022 vzrástla o 72 percent, čo predstavuje približne 96 miliárd dolárov. Fyzický objem zlata sa pritom za posledné tri roky takmer nezmenil a zostáva na úrovni približne 75 miliónov uncí.

Osud zahraničných aktív zmrazených po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 je stále neistý. Európska únia zvažuje možnosť, že by ich použila na podporu Ukrajiny počas vojny alebo pri povojnovej obnove krajiny, informuje Bloomberg.

V prípade, že by sa blokované rezervy nevrátili späť, aktuálny nárast hodnoty zlata by kompenzoval zhruba tretinu možných strát. Ak by sa podarilo ukončiť konflikt a uvoľniť všetky zmrazené prostriedky, Kremeľ získa rezervy, aké v histórii ešte nemal.

„Zlato je v porovnaní s inými rezervnými aktívami, ako sú americké dlhopisy alebo európske cenné papiere, relatívne nelikvidné,“ uviedla analytička spoločnosti Oxford Economics Tatiana Orlovová. Aktuálne vysoký globálny dopyt po zlate by ale podľa nej mohol centrálnej banke umožniť predaj väčšieho objemu v prípade krízy bežného účtu.

Ruská centrálna banka začala výrazne nakupovať zlato v roku 2014 po anexii Krymu, ktorá viedla k sankciám zo strany Západu a k vylúčeniu Ruska zo skupiny G8. Medzi rokmi 2014 a 2020, keď sa cena zlata pohybovala medzi 1 100 až 1 500 dolárov za uncu, zvýšila banka rezervy o 40 miliónov uncí.

Cena zlata sa od tej doby viac než zdvojnásobila, čím sa celkové devízové rezervy Ruska priblížili k historickému maximu – takmer 650 miliárd dolárov k 1. aprílu 2025. Podľa Svetovej rady pre zlato patrí Bank of Russia medzi päť najväčších držiteľov zlata medzi centrálnymi bankami. Aktuálne drží v rezervách zlato v hodnote približne 229 miliárd dolárov.