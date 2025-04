Investori nalievajú kapitál do fondov krytých zlatom najrýchlejším tempom od začiatku pandémie. Dôvodom sú rastúce obavy z obchodnej vojny amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cena zlata sa v utorok vyšplhala na rekordných 3 149 dolárov za trójsku uncu, čo predstavuje medziročný nárast o 19 percent. Za prvý kvartál pritom dosiahlo najlepší štvrťrok od roku 1986.

„Pretrvávajúca neistota ohľadom ciel ovplyvnila akciové trhy a vyvolala ďalšiu vlnu nákupov zlata ako bezpečného prístavu,“ uviedol riaditeľ obchodovania s kovmi v spoločnosti High Ridge Futures David Meger pre Reuters.

Obavy vyvoláva Trumpovo plánované zavedenie nových ciel, ktoré môžu spomaliť globálny hospodársky rast. „Neistota je jedným z hlavných faktorov, ktoré oživili záujem o zlato,“ uviedol aj senior analytik World Gold Council Krishan Gopaul. „Na trhu momentálne prevláda averzia k riziku.“

Obavy z globálnej obchodnej vojny viedli k tomu, že investori počas prvého štvrťroka tohto roka vložili do burzovo obchodovaných fondov (ETF) krytých zlatom viac ako 19,2 miliardy dolárov, čo je najväčší prílev v dolárovom vyjadrení od pandémie. Vyplýva to z výpočtov banky Standard Chartered.

Objem hotovosti v portfóliách investorov, ktorý je ukazovateľom opatrnosti, zaznamenal najväčší mesačný nárast za posledných päť rokov, zistil prieskum medzi správcami fondov, ktorý uskutočnila Bank of America. Doteraz boli hlavným motorom nákupov zlata centrálne banky, no súčasný nárast investícií do zlatých ETF naznačuje, že obavy o ekonomiku a akciové trhy prilákali širší okruh investorov, informuje Financial Times.

„Obnova dopytu po ETF je v posledných týždňoch najvýraznejšou zmenou v dynamike zlata,“ uviedla analytička pre drahé kovy v StanChart Suki Cooperová. Kombinácia očakávaní nižších výnosov na iných aktívach a obáv, že clá by mohli zvýšiť infláciu a oslabiť hospodársky rast, podporila tento prílev investícií.

Niektoré banky, napríklad Macquarie, očakávajú, že zlato tento rok dosiahne 3 500 dolárov za trójsku uncu. Obavy z ciel tiež viedli k prudkému nárastu fyzického zlata dovážaného do New Yorku, kde zásoby na burze Comex dosiahli rekordné úrovne.

„V časoch, keď tradičné finančné trhy strácajú predvídateľnosť, sa zlato považuje za poistku proti rastúcej inflácii a devalvácii mien. Možno neprináša úroky ani dividendy, ale v časoch chaosu má tendenciu získavať na hodnote, čo z neho robí atraktívne aktívum pre tých, ktorí chcú diverzifikovať,“ pripomína analytik finančných trhov XTB Tomáš Vranka.

Je dôležité si podľa neho uvedomiť, že svetové zásoby zlata sú obmedzené. Hoci produkcia zlata rastie približne o dve percentá ročne, je to oveľa menej ako rast svetovej peňažnej zásoby. „Navyše, tvárou v tvár titulkom o recesii a stagflácii sa mnohí investori jednoducho cítia neisto, keď ide o vkladanie majetku do aktív s vyšším rizikom, ako sú akcie alebo kryptomeny.“ Výsledkom podľa analytika je, že zlato sa často stáva prvou voľbou uchovávania hodnoty a ETF k nemu umožňujú prístup ľahšie ako kedykoľvek predtým.