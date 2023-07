Len nedávno TREND písal o tom, že množstvo zamestnancov v USA je nespokojných a z rôznych dôvodov zvažujú zmenu pracovného miesta. Chcú hlavne vyššiu mzdu. Ak by bolo na trhu málo pracovných miest, čo je príznak chladnúcej ekonomiky, nemohli by mať takéto ambície. Museli by sa skrátka držať pri zemi a byť vďační za svoje pracovné miesto. V ťažkých časoch sa hrá skôr na istotu.

Európske firmy pozorovali trend „Veľkej rezignácie“ ako sa tento vývoj volal v USA s veľkou pozornosťou, ale boli presvedčené, že na Starom kontinente rovnaký vývoj nehrozí. Mýlili sa. Viaceré krajiny v Európe zaznamenali zmenu správania svojich zamestnancov.

V Nemecku podnikateľský prieskum IFO ukázal, že tretina firiem bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, pričom mnohí najlepší ľudia odchádzajú inam. Rekordný počet zamestnancov sa v roku 2022 obzeral po inom mieste a štyria z desiatich by zvážili prerušiť svoje pôsobenie na pracovnom trhu, ak by mali dostatočné úspory. Historicky vždy časť zamestnancov zvažovala „pauzu“ akurát, že po pandémii ich bolo o 25 percent viac.

V poslednom čase sa však ukazuje, že trend na trhu práce sa obracia. Od marca do mája bol priemerný počet výpovedí na úrovni 2,5 percenta všetkých pracujúcich. Pred rokom to boli tri percentá. Nezdá sa to ako veľký rozdiel, ale v skutočnosti ide o stotisíce výpovedí na mesačnej báze. Novšie údaje sa už začínajú blížiť k úrovniam spred pandémie, ktoré sa dajú považovať za normálne.

Trh práce jednoznačne chladne, ale zamestnávatelia zatiaľ potrebujú veľa ľudí. Júnové dáta ukázali, že ekonomika USA vytvorila 240-tisíc pracovných miest, čo je podpriemer na tento rok (za prvých päť mesiacov sa priemerne vytvorilo 314-tisíc pracovných miest), ale stále veľmi solídny výsledok.

Radšej priplatiť, ako hľadať nových