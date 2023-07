Srílanský parlament schválil plán reštrukturalizácie domáceho dlhu

Plán reštrukturalizácie dlhu je potrebný na to, aby Srí Lanka splnila cieľ stanovený MMF, a to znížiť dlh zo súčasných 128 percent hrubého domáceho produktu na 95 percent do konca roku 2023