Už viac ako rok prebieha agresívna kampaň proti inflácii. Úrokové sadzby rastú najrýchlejšie za posledné dekády. Je to daň za to, že cenová stabilita kľúčová a momentálne je prioritou. Kto však očakáva, že úrokové náklady rastú všetkým podobným tempom, je na omyle.

Je obrovský rozdiel v tom, či si podnik požičiava od banky alebo od investorov na finančnom trhu. V USA zdraželi úverové linky pre podnikateľov od bánk za posledný rok dvojnásobne. V Európe je vývoj podobný.

Aj zaručené úvery sa predražili

Ešte pred rokom bolo možné získať financovanie aj pod šiestimi percentami, teraz sa už účtujú dvojnásobné sadzby. Pre malé spoločnosti existuje vládna agentúra Small Business Administration, ktorá sa snaží uľahčiť malým spoločnostiam prístup k financovaniu. Za úvery poskytnuté bankami ručí do výšky 75 až 85 percent podľa výšky úveru, ak žiadateľ splní určité podmienky.

Tým sa malým firmám zlepšuje prístup k financovaniu a tie sa výmenou za to starajú o tvorbu pracovných miest. Firmy do 500 zamestnancov totiž v USA stoja za dvomi tretinami vytvorených pracovných miest.

Aj tieto zaručené úvery však poriadne zdraželi. Ich sadzba sa odráža od tzv. base rate a k nej si banka môže pripočítať rizikovú prirážku, ktorej maximálna výška je pevne stanovená. Základná sadzba v súčasnosti stúpla na 8,5 percenta a maximálna prirážka sú tri percentuálne body.

Teoreticky by to malo znamenať, že časť firiem by sa ešte mohla dostať k úveru za jednociferný úrok. Prax je však iná. Už koncom novembra 2022, keď bola základná sadzba na úrovni 7,5 percenta, banky väčšinu úverov poskytovali za dvojciferné sadzby. Teraz sú úroky ešte vyššie.

Keď som nastúpil pred 25 rokmi, základná sadzba pre malé podniky bola na úrovni 8,25 percenta. Toto sú najvyššie úroky počas mojej kariéry. Za menej ako rok sa sadzby úverov zdvojnásobili. Väčšina malých podnikateľov niečo takéto nikdy nezažila. Chris Hurn, zakladateľ a šéf Fountainhead (poskytovateľ úverov malým spoločnostiam)

Veľké korporácie majú iný svet