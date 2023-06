Bezmála päťtisíc kilometrov som absolvoval za volantom Scaly. Po viacerých rodinných výletoch som sa rozhodol pozrieť sa na ňu optikou rodiča. Môže kompaktná Škoda plnohodnotne plniť úlohy rodinného vozidla? Samozrejme, že áno, má na to všetky predpoklady.

Elitná efektivita

Je úsporná, priestranná, komfortná a bezpečná. Našiel som však niekoľko drobností, ktoré by som vylepšil. O nich neskôr. Takmer po päťtisíc kilometroch, ktoré som za posledný mesiac a pol strávil za volantom Scaly, si už trúfam na objektívne zhodnotenie jej jazdných vlastností. Je komfortná, na ceste sedí stabilne. Pod záťažou klesne k zemi, ale zachová si pohodlnú povahu.

Tichučký motor 1,0 TSI s výkonom 81 kW (110 k) a krútiacim momentom 200 Nm sa pri plne obsadenom vozidle musí obracať, dynamika sa začína citeľne vytrácať, no spotreba je stále špičková. Ak by ste sa vydali na miesto, kde som Scalu fotil, Prachovské skaly v Českom raji, čakali by vás stovky kilometrov absolvované po diaľniciach a okreskách.

Z Trenčína som vyrážal s plnou nádržou a tankoval som opäť až pod hradom Matúša Čáka. Spotreba 5,7 l/100 km pri dynamickom jazdnom štýle je fantastická. S ľahkou nohou (a diaľničným tempom 120 km/h) som sa napríklad do Liptovského Mikuláša a späť dostal s priemernou spotrebou 5,0 l/100 km. Výborné!

V realite jazdím so spotrebou od 4,5 do 6,0 l/100 km. V meste je spo-treba okolo 5,8 l/100 km, na okreskách 4,5 l/100 km. So Scalou sa netreba báť výletov, minimálne cesta vás draho nevyjde. Náklady na 100 kilometrov jazdy sa budú pohybovať okolo čiastky osem eur. Scala pritom diaľničné presuny zvláda výborne, pri jazde tempom 130 km/h však už v kabíne počuť, že odhlučnenie tu nie je ako v luxusnejšom Superbe.