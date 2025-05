PR článok

Prvý výlet do hôr je pre dieťa veľkým dobrodružstvom. Aby naň spomínalo s radosťou – a možno si ho dokonca obľúbilo na dlhšie – je vhodné zabezpečiť mu čo najlepší zážitok z výpravy. Jedným z aspektov, ktorý má obrovský vplyv na to, ako si dieťa horskú túru zapamätá, je vhodne zvolené oblečenie. Malo by mu poskytnúť maximálny tepelný komfort a pohodlie, aby si mohlo naplno vychutnávať krásy prírody. Ako teda obliecť dieťa na prechádzku v horách? Dozviete sa v našom článku. Vitajte!