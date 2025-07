Znova sa po šiestich rokoch súťaží o záchranky. V oblasti zdravotníctva ide o výhodný biznis. Záchranárov zdravotné poisťovne platia mesačným paušálom a zároveň za najazdené kilometre. Firmy súťažia celkovo o 1,2 miliardy eur. V ponuke je 344 pozemných staníc a sedem ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Poskytovatelia majú po novom k dispozícii o 23 staníc viac než v minulosti vďaka reforme záchraniek, ktorú schválil parlament na jar tohto roka. Jeden poskytovateľ môže obsadiť najviac štvrtinu zo všetkých staníc. Licencie na prevádzkovanie ambulancií vydáva ministerstvo zdravotníctva na šesť rokov. Nevydávajú sa k jednému dátumu, keďže licencie na jednotlivých staniciach sa končia k rôznym dátumom. Aktuálne platné licencie postupne exspirujú od augusta 2025 do júna 2026. Ministerstvo zdravotníctva aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR napriek tomu odmietajú oficiálne informovať o detailoch tendra.

Garancia odbornosti

Opozícia rezortu zdravotníctva opakovane vyčíta, že súťaž prebieha netransparentne a bez jasných kritérií. „Nikto nevie, kto sú členovia komisie, koľko ich je a aké sú kritériá. Rozhoduje sa na základe subjektívnych pocitov danej komisie,“ uviedol poslanec František Majerský z KDH. Redakcia Medicíny už informovala o tom, že úspešným uchádzačom o stanice záchraniek môže byť aj taký poskytovateľ, ktorý reálne nemá potrebné vybavenie. Na zapojenie sa do tendra stačí, že sa preukáže čestným vyhlásením. Prvé licencie, ktoré sa vydávajú na obdobie šiestich rokov, vypršia poskytovateľom už v auguste. Operačné stredisko záchranárov, ktoré bude tento rok rozhodovať o tom, ktorý poskytovateľ bude môcť záchranky prevádzkovať, stále oficiálne nezverejnilo žiadne informácie o počte či personálnom obsadení komisie. Tá bude prehodnocovať projekty uchádzačov a rozhodovať o tom, kto bude prevádzkovať stanice záchraniek najbližších šesť rokov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pritom sľuboval transparentnosť a odbornosť pri rozhodovaní. „Môžem vám garantovať, že ten proces bude absolútne transparentný. Budem sa spoliehať na profesionalitu a najmä odbornosť komisie,“ povedal na tlačovej konferencii K. Šaško.

Obchodný manažér

Dva od seba nezávislé zdroje redakcii Medicíny potvrdili, že komisia na operačnom stredisku má päť členov. Na čele komisie je údajne Jakub Horňák, ktorý v operačnom stredisku pôsobí ako zástupca šéfa strediska Mariána Povolného. Aj túto informáciu potvrdili dva od seba nezávislé zdroje redakcie, ktoré si neželajú byť menované. Podľa informácií, ktoré sa redakcii Medicíny podarilo získať, pôsobil Jakub Horňák ako regionálny manažér v spoločnosti Tesco Stores SR. Informáciu navyše potvrdili dva od seba nezávislé zdroje.

J. Horňák ukončil prvý stupeň vysokoškolského vzdelania na pedagogickej fakulte v Nitre. Na operačné stredisko sa dostal počas pôsobenia bývalého vedenia Osamu Al-Khaldiho. Na pozíciu zástupcu riaditeľa operačného strediska má údajne vplyv generálny tajomník služobného úradu rezortu zdravotníctva Tomáš Lorenc. Po skúsenosti v súkromnej sfére J. Horňák začal pôsobiť ako zástupca šéfa operačného strediska záchranárov bez predchádzajúcich skúseností v oblasti zdravotníctva či záchrannej zdravotnej služby.

Redakcia Medicíny oslovila Ministerstvo zdravotníctva SR aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Ministerstvo zdravotníctva na otázku, aké je personálne obsadenie komisie či akú kvalifikáciu má J. Horňák na post jej šéfa, odpovedalo, že na otázky je kompetentné odpovedať operačné stredisko. To však do publikovania článku

nereagovalo.

Práve hodnotenie predložených projektov je najdôležitejšou súčasťou výberového procesu pri udeľovaní licencií, keďže personálne a materiálno-technické podmienky musí spĺňať každý poskytovateľ v rovnakej miere. Uchádzači sa tak líšia najmä svojimi projektmi, v ktorých opíšu rozvoj záchrannej služby na nasledujúcich šesť rokov, dlhodobé ciele, komplexnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, už spomenutý ekonomický projekt, spôsob zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníkov či systém vnútornej kontroly. Uchádzači budú vo výberovom konaní zoradení podľa bodového hodnotenia, ktoré získajú práve na základe projektu. Bodovanie projektov nie je objektivizované.

Známi víťazi?

Po vydaní licencie na prevádzku staníc záchraniek je 15-dňová lehota na správoplatnenie vydanej licencie. Ak sa licenciám začne končiť platnosť od 20. augusta, znamená to, že prvé licencie musí ministerstvo vydať už 5. augusta. To znamená, že začiatkom augusta by ministerstvo zdravotníctva malo mať rozhodnutie výberovej komisie k dispozícii. Rozhodovanie komisie o tom, ktorému uchádzačovi udelí prvé miesto vo výberovom konaní, si vzhľadom na množstvo informácií a dokumentov rovnako bude vyžadovať istý čas. Uchádzači totiž predkladajú projekty na konkrétne stanice zvlášť. Napríklad v roku 2019, keď sa naposledy rozhodovalo o udeľovaní licencií, bolo podaných celkovo zhruba 726 žiadostí. Počet staníc bol vtedy nižší o 23 bodov. Výberové konanie tak bude prebiehať za časovo mimoriadne náročných podmienok.

Opoziční poslanci za KDH František Majerský a Peter Stachura upozornili na to, že v kuloároch sa hovorí o úspešných uchádzačoch, ktorí sú údajne vopred stanovení. Poslanci kritizovali ministra zdravotníctva K. Šaška za to, že o najväčšom tendri v zdravotníctve za posledných šesť rokov nehovorí. Poslanci pripomenuli, že stále nie je jasné, kto bude o uchádzačoch rozhodovať, či prebehne verejné vypočutie kvôli transparentnému procesu výberového konania. „Predstavte si, že na jeden bod dostanete fixné peniaze šesť rokov v kuse. A vašou úlohou je iba neurobiť zásadnú chybu a spreneverenie. Inak máte istý zisk. Už teraz sa v kuloároch hovorí, kto každý za to čo všetko môže dostať,“ povedal P. Stachura na tlačovej konferencii.

Nový výber

Keď sa vydávali licencie pre záchranky v roku 2019, o úspešných uchádzačoch rozhodoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tender si v tom čase vyslúžil kritiku. Po zverejnení úspešných záujemcov sa zistilo, že členovia komisie mali väzby na najúspešnejšieho poskytovateľa v tendri – firmu Life Star Emergency. Vtedajšia vláda na žiadosť ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej následne odvolala predsedu úradu pre dohľad Tomáša Haška.

Tentoraz víťazov vyberá komisia Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. O jej členoch rozhoduje vedenie operačného strediska. Aktuálne mu šéfuje M. Povolný, ktorý je dočasným šéfom inštitúcie. Jeho mandát sa má skončiť v auguste, teda v čase, keď už niektorým záchrankám na Slovensku vyprší licencia. Ministerstvo zdravotníctva síce vypísalo výberové konanie na šéfa operačného strediska, no o novom vedení po viac než dvoch mesiacoch stále nerozhodlo.