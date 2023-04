V prípade, že niektoré oblasti samosprávam nebudú dofinancované, budú musieť prenesené kompetencie vracať štátu. Počas rokovania zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese to v stredu uviedol predseda združenia Branislav Tréger. „To by bolo veľmi negatívne voči občanom miest a obcí, pretože niektoré služby by moli následne pre nich menej dostupné,“ upozornil.

Malé obce majú existenčné problémy

V súvislosti s kompenzáciou energií majú podľa Trégera niektoré, najmä malé obce dokonca aj existenčné problémy. „S vládou sme vyjednávali niekoľkokrát. Ak mám dobrú informáciu, tak tranzitný poplatok v rámci elektrickej energie vláda dáva na úroveň začiatku roku 2022, takže bude kompenzovať zvýšené percentá cien elektriny. Zas na druhej strane aj tie peniaze, ktoré máme sľúbené, že prídu skôr, sa raz minú a keď táto kompenzačná schéma sa skončí, tie ceny energií sa nedostanú na úroveň začiatku roku 2022. Budú o 100 a viac percent vyššie a s týmto si mestá a obce veľmi ťažko poradia,“ skonštatoval Tréger.

ZMOS zároveň prišlo v súvislosti s kompenzáciami s tzv. modelom solidárnosti. Podpredseda združenia Jozef Božik objasnil, že nevyčerpaných približne 200 miliónov eur bude použitých na občana, pričom koeficient bude násobený 0,8 v prípade obcí nad tritisíc obyvateľov. Pokiaľ to budú obce dotritisíc obyvateľov, bude násobok 1,2. V prípade Bratislavy a Košíc je to 1,0.

„Cieľom je, aby každé jedno mesto a obec dosiahli na kompenzácie cien elektriny a plynu. Celkovo by v priebehu prvého polroka mohlo byť takto rozdelených 55 miliónov eur,“ objasnil. Solidárne budú tiež vyššie územné celky vo vzťahu k mestám, kraje budú brať z balíka len 25 percent, nie 30 percent ako v prípade výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Tento návrh je podľa Božika akceptovaný zo strany vlády SR a schválený by mal byť v priebehu budúceho týždňa.

Legislatívna smršť devastuje stabilitu

ZMOS tiež akcentoval zachovanie pôrodníc a neonatologických oddelení v mestách Myjava, Revúca, Kráľovský Chlmec, Snina a Partizánske s cieľom zachovať zdravotnícku dostupnosť.

„V rámci optimalizácie siete nemocníc sa stále opieralo o štúdiu dopravnej obslužnosti, ktorá však nemôže byť použitá, pretože máme členitý terén, nekvalitnú infraštruktúru a dojazdy, ktoré nespĺňajú 30- až 40-minútové limity. Chceme zabojovať o každú jednu nemocnicu,“ upozornil Božik.

Tréger tiež požaduje, aby bolo združenie prítomné pri navrhovaných legislatívnych zmenách, ktoré sa chystajú, a zároveň k nim bola prijatá aj štúdia vplyvu. „Táto legislatívna smršť zneisťuje a devastuje stabilitu samosprávy ako takej a môže to vyústiť aj do insolventnosti,“ skonštatoval Tréger.

Počas rokovania oboch komôr ZMOS sa venovali tiež problematike oblasti sociálnych vecí, školstva či zrýchleniu procesov pri čerpaní európskych fondov. Otvorili tiež tému bezpečnosti území, kde sa podľa Božika veľa príslušníkov Policajného zboru chystá v súvislosti s infláciou do výsluhového dôchodku.

„Tým pádom je ohrozená bezpečnosť. Je neúnosné, aby v okresných mestách bolo viac príslušníkov mestskej polície, ako má poriadková polícia na dané územie. Je to vo viacerých okresoch. Upozorňujeme na to už teraz, pretože nám môže narastať kriminalita a nie na všetko je možné využiť mestskú políciu. Tento podstav príslušníkov štátnej a poriadkovej polície je závažný problém,“ uzavrel Božik.