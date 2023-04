„Atómovka“ lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča o zrušení daní z príjmov pre matky detí do 15 rokov a mladých ľudí do 25 rokov s príjmom do dvetisíc eur znamená absolútny rozvrat financovania miest, obcí a krajov. Je o tom presvedčené Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ako uviedol podpredseda ZMOS Jozef Božik, ďalší výpadok stoviek miliónov eur by položil samosprávy na lopatky.

Podpredseda združenia pripomenul, že počas aktuálneho volebného obdobia už prišli samosprávy pre prijaté kroky dosluhujúcej vlády o vyše 700 miliónov eur.

Po prijatí návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil Matovič, čakajú samosprávy podľa Božika už nie obmedzenie služieb a dotačných schém podpory športu, kultúry, sociálnej pomoci a vzdelávania, ale rovno ich rušenie.

„Tu už nepomôže razantné zvyšovanie daní z nehnuteľností a poplatkov, pretože to ľudia nebudú vedieť zaplatiť. Neviete zvýšiť dane z nehnuteľnosti a iné poplatky tak, aby ste ich zvyšovali len ľuďom, ktorí nebudú platiť dane,“ upozornil Božik.

Legislatívna smršť

ZMOS je presvedčené o tom, že to, čo sa dnes deje v Národnej rade SR, teda legislatívna smršť návrhov zákonov, ktoré častokrát postrádajú logiku a zdravý rozum, sme tu ešte nemali. „Chcem poprosiť všetkých zodpovedných parlamentných politikov, aby prestali ubližovať samosprávam a občanom. Ak sa niektorej strane či stranám podarí ešte viac zdecimovať samosprávu, tak sa začne rozklad základného kameňa každého normálneho, slobodného a demokratického štátu. Zostáva len dúfať, že horšie to už nemôže byť,“ skonštatoval Božik.

Ak by parlament návrh novely zákona o dani z príjmov schválil, podľa Matoviča by si to vyžiadalo 500 miliónov eur. Tieto výdavky chce vykryť zrušením stropu na platenie sociálnych odvodov, ktorý je v súčasnosti na úrovni sedemnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Tento krok by sa tak negatívne dotkol zamestnancov, ktorí v hrubom zarábajú viac ako 8 477 eur mesačne. Vďaka tomu by štát podľa Matoviča získal okolo 100 miliónov eur. Ďalšie financie chce získať znížením podvodov pri platení daní, kde sú podľa Matoviča stále rezervy.